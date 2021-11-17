Оштрафовали первых рыбаков, вышедших на неокрепший лед водоемов в Татарстане

В Лаишевском районе Татарстана сегодня сотрудники Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ совместно с сотрудниками Рыбнадзора провели первый в этом году рейд на любителей подледного лова.

Несмотря на совсем еще тонкий лед, на реке Меша у поселка Рождественно уже собралось порядка 20 поклонников зимней рыбалки. Увидев проверяющих, рыбаки бросились наутек. Однако сотрудникам ГИМС удалось поймать четверых нарушителей.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

После измерений льда стало понятно, что рыбакам не избежать ответственности – толщина ледового покрова на реке не превышает 5 см, а его структура рыхлая и непрочная. Теперь нарушителям придется заплатить штраф в размере 2 тыс. рублей.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Как рассказал руководитель Лаишевского участка Центра ГИМС Александр Пыренков, основная цель таких рейдов вовсе не наказать рыбаков, а предостеречь их от выхода на неокрепший лед и предотвратить несчастные случаи.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

«Сейчас на территории Татарстана наиболее сложный опасный период – на водных объектах идет процесс ледообразования. Лед становится, в первую очередь, на внутренних водоемах, а население уже начинает выходить на водные объекты с целью рыбалки и иных рекреационных мероприятий. Это не только рыбалка, конечно, это отдых, спорт, туризм. И население всегда должно помнить о мерах безопасности на льду», – отметил главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Татарстан Юрий Венедиктов.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Венедиктов отметил, что в ближайшие выходные на местах массового выхода рыбаков на лед будут проведены рейды. Так что, по словам главного инспектора по маломерным судам, спокойно порыбачить не удастся.

Также он напомнил о простейших мерах безопасности при выходе на лед.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

«В период ледостава надо обязательно с собой иметь пешню или палку и проверять прочность льда острой пешней, а не топать по нему ногой или бросать камни. Обязательно также иметь с собой простейшие средства безопасности, хотя бы два гвоздя, чтобы зацепиться за поверхность льда и удержаться на нем. В холодной воде переохлаждение наступает в течение 10-15 минут, и человек тонет. Необходимо иметь и «конец Александрова», который не занимает много места, но при этом может оказать помощь при спасении утопающего», – подчеркнул Юрий Венедиктов.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Особое внимание нужно уделять в это время безопасности детей. Малыши, оставшись без присмотра взрослых, во время игры выбегают на тонкий лед озер и прудов. Такие забавы могут закончится трагедией.

Стоит отметить, что пока случаев провала под лед в республике не зафиксировано. В прошлом году во время ледостава погиб один человек.

