Оштрафовали первых рыбаков, вышедших на неокрепший лед водоемов в Татарстане
В Лаишевском районе Татарстана сегодня сотрудники Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ совместно с сотрудниками Рыбнадзора провели первый в этом году рейд на любителей подледного лова.
Несмотря на совсем еще тонкий лед, на реке Меша у поселка Рождественно уже собралось порядка 20 поклонников зимней рыбалки. Увидев проверяющих, рыбаки бросились наутек. Однако сотрудникам ГИМС удалось поймать четверых нарушителей.
После измерений льда стало понятно, что рыбакам не избежать ответственности – толщина ледового покрова на реке не превышает 5 см, а его структура рыхлая и непрочная. Теперь нарушителям придется заплатить штраф в размере 2 тыс. рублей.
Как рассказал руководитель Лаишевского участка Центра ГИМС Александр Пыренков, основная цель таких рейдов вовсе не наказать рыбаков, а предостеречь их от выхода на неокрепший лед и предотвратить несчастные случаи.
«Сейчас на территории Татарстана наиболее сложный опасный период – на водных объектах идет процесс ледообразования. Лед становится, в первую очередь, на внутренних водоемах, а население уже начинает выходить на водные объекты с целью рыбалки и иных рекреационных мероприятий. Это не только рыбалка, конечно, это отдых, спорт, туризм. И население всегда должно помнить о мерах безопасности на льду», – отметил главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Татарстан Юрий Венедиктов.
Венедиктов отметил, что в ближайшие выходные на местах массового выхода рыбаков на лед будут проведены рейды. Так что, по словам главного инспектора по маломерным судам, спокойно порыбачить не удастся.
Также он напомнил о простейших мерах безопасности при выходе на лед.
«В период ледостава надо обязательно с собой иметь пешню или палку и проверять прочность льда острой пешней, а не топать по нему ногой или бросать камни. Обязательно также иметь с собой простейшие средства безопасности, хотя бы два гвоздя, чтобы зацепиться за поверхность льда и удержаться на нем. В холодной воде переохлаждение наступает в течение 10-15 минут, и человек тонет. Необходимо иметь и «конец Александрова», который не занимает много места, но при этом может оказать помощь при спасении утопающего», – подчеркнул Юрий Венедиктов.
Особое внимание нужно уделять в это время безопасности детей. Малыши, оставшись без присмотра взрослых, во время игры выбегают на тонкий лед озер и прудов. Такие забавы могут закончится трагедией.
Стоит отметить, что пока случаев провала под лед в республике не зафиксировано. В прошлом году во время ледостава погиб один человек.