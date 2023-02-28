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Оштрафовали оператора связи, из-за недоработки которого у татарстанца украли 250 тыс.
В Татарстане прокуратура привлекла к ответственности оператора связи, который пропустил вызов с подменного номера, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По версии следователей, в феврале 2022 года на номер жителя республики позвонил незнакомец, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Аферисты обманом похитили у татарстанца 248 тысяч рублей. При этом злоумышленники звонили через иностранного оператора связи, используя якобы российский номер телефона.
Вопреки требованиям закона «О связи» отечественный оператор не помешал иностранному соединению с подменного номера и не прекратил оказание услуг связи.
По итогам проверки прокуроры возбудили в отношении российского оператора связи административное дело о неисполнении обязанности по прекращению оказания услуг связи.
Вологодский мировой суд оштрафовал оператора на 400 тысяч рублей в доход государства.
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