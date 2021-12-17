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Ру Тат
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Происшествия
17 декабря 2021  17:07
Павел Климчак

Оштрафовали казанца, матерившегося на видео в форме автоинспектора

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Сотрудники ГИБДД обнаружили в соцсетях видео, на котором молодой человек в костюме, напоминающем форму автоинспектора, имитирует работу инспектора, используя ненормативную лексику.

Стражи порядка установили автомобиль из видео и личность 23-летнего молодого человека. На улице Хади Такташа водителя остановили.

На него составили 6 административных материалов за управление авто с неисправностями, при котором езда на этом автомобиле запрещена. Также у машины была неисправна тормозная система. Помимо этого, во время дальнейшего изучения страницы молодого человека был обнаружен еще ряд нарушений ПДД.

Автомобиль отправили на спецстоянку, мужчина принес извинения за опубликованное им видео. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

#Нарушения ПДД #штраф #ГИБДД Казани
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