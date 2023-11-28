Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Оштрафовали казанца, который засветился в соцсетях, пытаясь объехать пробку по тротуару
В Казани оштрафовали водителя, который пытался по тротуару объехать крупную пробку на Аббасова и попал на видео, которое опубликовал в социальных сетях местный житель.
Видеоролик, героем которого стал 30-летний водитель Toyota, привлек внимание сотрудников городской Госавтоинспекции.
«При изучении указанного материала, отработке данных камер фотофиксации, был установлен государственный регистрационный знак автомобиля-нарушителя, а также его водитель. В отношении автовладельца был составлен административный материал», – сообщили в ведомстве.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников