Оштрафовали казанца, который засветился в соцсетях, пытаясь объехать пробку по тротуару

В Казани оштрафовали водителя, который пытался по тротуару объехать крупную пробку на Аббасова и попал на видео, которое опубликовал в социальных сетях местный житель.

Видеоролик, героем которого стал 30-летний водитель Toyota, привлек внимание сотрудников городской Госавтоинспекции.

«При изучении указанного материала, отработке данных камер фотофиксации, был установлен государственный регистрационный знак автомобиля-нарушителя, а также его водитель. В отношении автовладельца был составлен административный материал», – сообщили в ведомстве.