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Руc Тат
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Происшествия 28 ноября 2023 16:27

Оштрафовали казанца, который засветился в соцсетях, пытаясь объехать пробку по тротуару

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В Казани оштрафовали водителя, который пытался по тротуару объехать крупную пробку на Аббасова и попал на видео, которое опубликовал в социальных сетях местный житель.

Видеоролик, героем которого стал 30-летний водитель Toyota, привлек внимание сотрудников городской Госавтоинспекции.

«При изучении указанного материала, отработке данных камер фотофиксации, был установлен государственный регистрационный знак автомобиля-нарушителя, а также его водитель. В отношении автовладельца был составлен административный материал», – сообщили в ведомстве.

#городская госавтоинспекция
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