Оштрафовали директора ЖЭК, который допустил запуск салюта на крыше жилого дома в Казани

Несколько дней назад в социальных сетях появилось видео, на котором с крыши многоквартирного дома в Казани спускается человек в костюме Деда мороза. В этот же момент с крыши дома запускаются фейерверки.

По данному факту было возбуждено административное дело. Установлено, что инцидент произошел 23 декабря на одном из жилых домов на проспекте Ямашева, мероприятие было посвящено открытию дворовой елки.

По поручению директора ЖЭК-38 с крыши жилого дома запустили салют в нарушение требований постановления Кабмина РТ об особом противопожарном режиме на территории республики. За это руководителя ЖЭК-38 оштрафовали на 30 тысяч рублей, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Напомним, в Татарстане действует особый противопожарный режим с 19 декабря по 8 января, во время которого запрещен запуск пиротехнических изделий 1-3 классов опасности на следующих территориях: