«Осторожно, Шурале»: архитекторы предлагают установить в центре Казани знаки с айдентикой

Команда архитектурного бюро «Планер» выпустила свою версию стилизованных дорожных знаков, которые можно было бы применить на территории исторического поселения города Казани. «Татар-информ» предлагает читателям оценить идеи.

Фото: предоставлены ООО «Бюро «Планер»

«Сама по себе идея обыграть дорожные знаки не нова, такие примеры есть во многих европейских городах. Например, французский дизайнер Клет Абраам сделал много работ в Париже, Флоренции и других городах. Мы же решили использовать татарскую региональную айдентику в нашей городской среде», – рассказывает один из основателей бюро «Планер» Артур Айтбагин.

Предложенные варианты отражают особенности региона – например, использование татарских национальных мотивов и символов (Сабантуй, Шурале, Очпочмак и пр.). По мнению архитекторов, такая «дорожная революция» будет напоминать жителям республики о своих корнях, а туристам расскажет о местных традициях и фольклоре. Некоторые знаки можно использовать на городских улицах, другие же носят больше рекламно-информационный характер.

Фото: © предоставлены ООО «Бюро «Планер»

В Казани уже есть опыт. Так, ранее при реконструкции ул. Ш. Марджани на территории Старо-Татарской слободы города Казани были размещены особые дорожные знаки уменьшенного формата, деликатно вписывающиеся в исторический контекст. Стилизованные дорожные знаки могут стать следующим шагом в направлении формирования городской среды с учетом национальных особенностей региона, считают архитекторы.