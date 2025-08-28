«Осторожно, люди!» на СТС: Вилкова, Стречина и Семчев встретили пришельца

Фото: АО «СТС»

1 сентября в 19:00 на СТС премьера комедии «Осторожно, люди!» – об инопланетянине, который поселился в теле филолога. Над проектом работали создатели хитов «Как Деревянко Ломоносова играл» и «Родком». Главные роли исполнили Андрей Некрасов, Ангелина Стречина, Артем Волобуев, Екатерина Вилкова, Александр Семчев, Инга Оболдина, Михаил Евланов.

По сюжету в преподавателя филфака Семенова (Андрей Некрасов) – самого бесхребетного существа на планете – вселяется инопланетянин, корабль которого потерпел крушение. К своему ужасу, пришелец узнает, что человечество сжигает нефть, которая создана учеными их более развитой цивилизации как лекарство от всех болезней. Он хочет предупредить «соплеменников», чтобы вместе они очистили Землю от «людей-вредителей». Но для этого нужно починить корабль в тихом месте. Правда, уединиться ему не дают дочь Семенова Алена (Александрина Олексюк), его бывшая жена Катя (Екатерина Вилкова), декан (Артем Волобуев), комендант-уфолог (Александр Семчев) и сильная страсть к коллеге Анне Михайловне (Ангелина Стречина).

«В работе над сценарием, конечно, вспоминали сериал "Засланец из космоса" и популярный роман "Кукловоды" Роберта Хайнлайна, – признаются режиссеры Дмитрий Белавин и Сергей Цапенков. – Правда, история совершенно не об инопланетных паразитах. Скорее о том, что мы не только неправильно используем ресурсы, но и сами люди, скажем так, "эксплуатируют" друг друга не всегда по назначению».

Сразу две версии героя – Семенова до появления пришельца и после – предстояло сыграть петербургскому актеру Андрею Некрасову. По сюжету в голове филолога постоянно идет диалог человека и пришельца.

«С приходом инопланетянина в моем герое распечатывается то, что всегда было скрыто, – считает Некрасов. – Мне в целом нравится Семенов: он совершает благородные поступки, верит в честность, говорит правду, поэтому местами напоминает князя Мышкина».

Фото: АО «СТС»

Сам инопланетянин также появится в кадре в 3D-формате. «Изначально мы видели его таким несговорчивым ворчуном, потом сделали поулыбчивее, чтобы соответствовать духу СТС. Визуально существо напоминает разумного осьминога, оно небольшое, передвигается с помощью щупальцев, но при этом имеет сходство с человеком», – дополняют режиссеры.

На съемках Ангелина Стречина признавалась, что всегда любила фильмы про инопланетян, поэтому сразу согласилась играть преподавательницу Анну Михайловну, в которую влюбляется пришелец. «Обожаю фантастику, поэтому с интересом прочла сценарий, – делится она. – Из любимых фильмов – "Короткое замыкание" и "Гостья" по книге Стефани Майер. Я в целом верю в мистику, подписана на паблики про затопленные города, пирамиды и другие вещи, которые сложно объяснить».

«ОСТОРОЖНО, ЛЮДИ!»

Премьера – 1 сентября на СТС!

С понедельника по четверг в 19:00

Производство: ООО «Арт Пикчерс Вижн»

Жанр: комедия

Количество серий: 13

Продюсеры: Федор Бондарчук, Дмитрий Табарчук

Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Владимир Неклюдов

Режиссеры-постановщики: Дмитрий Белавин, Сергей Цапенков

Оператор-постановщик: Денис Першин

Авторы сценария: Дмитрий Белавин, Александра Лушина, Анастасия Хапалова, Ксения Муратова, Василий Стук

В ролях: Андрей Некрасов, Ангелина Стречина, Артем Волобуев, Екатерина Вилкова, Михаил Евланов, Александр Семчев, Инга Оболдина, Александрина Олексюк, Никита Вашакидзе и другие

Реклама. АО «СТС» 16+