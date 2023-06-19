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Происшествия 19 июня 2023 13:56

Остеопата из Татарстана оштрафовали за отсутствие лицензии

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В Татарстане оштрафовали врача, у которого отсутствовало резрешение на оказание медицинских услуг.

Как собщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, прокуратура Кукморского района провела проверку по обращению местного жителя.

Как удалось выяснить, мужчина из Набережных Челнов оказывал жителям Кукморского района услуги остеопата. В то же время лицензии на оказание таких услуг у него не было.

В отношении остеопата возбудили административное дело за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения. Мужчине назначили штраф в размере 2 тыс. рублей в доход государства.

#Прокуратура #лицензия
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