«Оставьте ребенку время на себя»: эксперты о том, почему дети уходят из дома

За шесть месяцев этого года в татарстанских отделах полиции зарегистрировано 808 заявлений о пропаже людей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Трое суток ждать не нужно – сразу в полицию»

На протяжении последних пяти лет, по словам полицейских, заявлений о пропаже людей без вести в Татарстане становится все меньше.

Если за 2020 год в полицию поступило 4088 заявлений об исчезновении жителей Татарстана, то за 2022-й – уже 2896. А за 6 месяцев этого года в татарстанских отделах полиции зарегистрировано 808 заявлений о пропаже людей.

Каждый день к татарстанским полицейским обращаются родственники пяти пропавших жителей республики.

«Стоит заметить, что 677 человек из тех 808 были найдены в кратчайшие сроки – в течение десяти суток, соответственно уголовные дела по ним не заводились», – рассказал заместитель начальника управления уголовного розыска МВД по РТ, Михаил Синцов.

Михаил Синцов: «Исчезновение может быть связано и с несчастным случаем, и с плохим самочувствием человека, и с тем, что человек стал жертвой преступления» Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Если посчитать тех, кто не нашелся в прошлые годы, то на сегодня в Татарстане в розыске как без вести пропавшие числятся 477 человек. Основными причинами пропажи людей, объясняют эксперты, становится злоупотребление алкоголем, психические расстройства, преклонный возраст, конфликты в семье и нежелание общаться с родственниками.

«Но исчезновение может быть связано и с несчастным случаем, и с плохим самочувствием человека, и с тем, что он стал жертвой преступления», – отметил Михаил Синцов.

Полицейские подчеркивают: ждать сутки или трое, как это считается в народе, не нужно. Обращаться в полицию необходимо сразу, как становится понятно, что человек пропал. Промедление может серьезно затруднить процесс поиска.

«Мы теряем время, за которое мы можем еще просмотреть камеры, найти человека», – рассказал Михаил Синцов.

Полицейские подчеркивают: не стоит намеренно обелять пропавшего. Лучше сразу сообщить все известные вам факты о человеке. О том, какие у него привычки, пусть даже и вредные, о том, были ли у него конфликты и с кем. Все это поможет в его поиске.

«Если при проверке выясняется, что пропавший ведет активную жизнь, розыск не объявляется. Так как некоторые граждане иногда умышленно обращаются в полицию, чтобы получать пособия, льготы от пропавшего без вести родственника», – рассказал Михаил Синцов.

Полицейские подчеркивают: ждать сутки или трое, как это считается в народе, не нужно. Обращаться в полицию необходимо сразу Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Если по результатам проверки местонахождение пропавшего не устанавливается, а во внезапном исчезновении усматриваются признаки преступления, то заводится уголовное дело. Особенно если человек перед исчезновением получил большую сумму денег, например продал недвижимость или исчез вместе с автомобилем.

«В течение этого года было возбуждено четыре уголовных дела по факту безвестного исчезновения, в том числе по факту исчезновения одного несовершеннолетнего, местонахождение которого было уже установлено», – рассказал Михаил Синцов.

Если уголовное дело не заводится, то розыск продолжается десять лет, и еще десять лет опознавательная карта с приметами разыскиваемого находится в архиве МВД.

«Не перегружайте ребенка, оставьте ему время на себя»

Если ребенок ушел из дома, не предупредив родителей о том, куда идет, где будет находиться и когда вернется, то вполне возможно, что он пропал. Причинами исчезновения детей становятся их конфликты с родителями или опекунами, требовательность со стороны взрослых, плохая успеваемость, психические отклонения, отказ в приобретении каких-то дорогостоящих предметов, самоутверждение во взрослой жизни и отдаление от родителей, склонность к бродяжничеству.

Если ребенок ушел из дома, не предупредив родителей, то вполне возможно, что он пропал Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Эксперты уверяют, что желание родителей лишить детей свободного времени, записав их во всевозможные кружки и секции, не залог успеха. Дети, перегруженные занятиями, тоже могут сбежать из дома, просто, чтобы отдыхнуть или провести время с друзьями.

«За семь месяцев с начала года в полицию поступило 126 заявлений о пропаже детей. Из них 81 ребенок ушел из дома, остальные покинули государственные учреждения: детские дома, больницы и так далее», – рассказала начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних МВД по РТ Резеда Вахитова.

Из детдомов и интернатов в основном бегут в желании получить больше свободы. Многие хотят снова увидеться с родственниками. Часто такие дети сбегают по несколько раз в год, и далеко не потому, что к ним там плохо относятся.

«Для нас, полицейских, крайне важно, чтобы за то время, что ребенок проводит вне дома, с ним ничего не произошло. Нередки случаи, когда детей, ушедших из дома, вовлекают в алкоголизм, токсикоманию, они становятся жертвами преступлений», – поделилась Резеда Вахитова.

В преддверии учебного года у экспертов есть несколько важных советов для родителей: не перегружайте ребенка, оставьте ему время на себя. Если кто-то жалуется на поведения ребенка, не спишите его наказывать, постарайтесь разобраться в ситуации. Запишите его в спортивную секцию – нужна среда, где ребенок сможет добиваться определенных целей.

«После возвращения ребенка домой ни в коем случае не ругайте его, чтобы не усугубить ситуацию. Вступите с ребенком в доверительные отношения, выслушайте его точку зрения», – поделилась Резеда Вахитова.

За семь месяцев с начала года в полицию поступило 126 заявлений о пропаже детей Фото: © «Татар-информ»

Нейросеть и БПЛА поисковикам в помощь

Михаил Синцов напомнил, что МВД активно сотрудничает с благотворительными поисковыми организациями, которые вносят огромный вклад в общее дело. 20 августа 2022 года было организовано отделение национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Республике Татарстан. Волонтеры отделения регулярно занимаются поиском пропавших, проводят просветительские занятия для детей и подростков.

«За 2024 год уже поступило 175 заявок на поиск пропавших людей. 29 из пропавших были детьми. В результате проведения поисково-спасательных мероприятий было найдено живыми 115 совершеннолетних, 29 детей. 14 совершеннолетних, к сожалению, были найдены погибшими. 17 человек, увы, остаются ненайденными», – рассказала представитель отделения национального Центра помоши пропавшим и пострадавшим детям по Республике Татарстан Альбина Сагирова.

«ЛизаАлерт» в представлении не нуждается. Теперь волонтеры этой организации используют новые технологии в поиске пропавших без вести. В лесной местности применяют БПЛА – дроны производят автоматическую съемку, после чего нейросеть помогает выделить людей на снимках.

«За семь прошедших месяцев этого года мы получили 498 заявок на поиск пропавших людей. Из них 348 человек были найдены живыми, 33, к сожалению, погибли, 45 остаются без вести пропавшими. 50 родных были найдены в рамках проекта “Островок безопасности” и 20 заявок оказались неподтвержденными», – рассказал руководитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Республики Татарстан, Артем Латышев.

Артем Латышев: «Отряд «ЛизаАлерт» действует на территории всей республики и в случае необходимости может оперативно стянуть ресурсы из разных городов» Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Мы также отправляем ориентировки через Яндекс.Такси и офисы СДЭК. Информируем мобильных абонентов в зоне действия базовой станции, когда пропадает человек, точечной СМС-рассылкой при имеющихся координатах последнего местоположения», – поделился Артем Латышев.

Еще одним важным шагом стал проект «Браслет Амулет». Это яркий оранжевый браслет с NFC-чипом, на который родственники могут записать важную информацию для быстрого возвращения потерявшегося домой. Любой, кто окажется рядом, сможет считать эту информацию с помощью смартфона и помочь.

«Совместно с полицией мы отрабатывали природное направление и соседние населенные пункты. Отряд ‘’ЛизаАлерт’’ действует на территории всей республики и в случае необходимости может оперативно стянуть ресурсы из разных городов или даже из других регионов для сложных поисковых операций», – рассказал Артем Латышев.