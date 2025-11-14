«Оставьте комментарий – получите деньги»: как мошенники обманывают на маркетплейсах

Маркетплейсы становятся все более популярными – сегодня на них можно заказать все, начиная от одежды, заканчивая мебелью и автомобилями. Этим стали пользоваться и мошенники. Под разными предлогами они выманивают логины и пароли от личных кабинетов пользователей виртуальных магазинов, а потом крадут деньги.





За последние два года выросло число мошенничеств с использованием маркетплейсов

Фото: © «Татар-информ»

«Человеку предлагают подработать, оставляя отзывы на маркетплейсе»

За последние два года выросло число мошенничеств с использованием маркетплейсов, рассказал «Татар-информу» оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по РТ Радис Юсупов.

Кибермошенники идут на разные уловки, чтобы человек попался на крючок, главное для них – завладеть личными данными пользователя маркетплейса.

«Чаще всего мошенники используют схему, связанную с подработкой на известных сайтах онлайн-продаж. Объявления о такой подработке можно встретить в виде таргетной рекламы, также делается рассылка в мессенджерах и социальных сетях», – рассказывает сотрудник МВД.

Работу предлагают разную: кому-то нужно просто ставить лайки, кому-то – покупать товар и оставлять отзывы. Мошенники обещают человеку за проделанную работу вернуть потраченную сумму с процентами.

«Лжеработодатели запрашивают документы для трудоустройства, просят назвать номера банковских карт для перевода денег и другие личные данные. Выглядит все так, как будто человек на самом деле устраивается на работу. Только ни одного очного собеседования не происходит», – отметил сотрудник МВД РТ.

Радис Юсупов: «Чаще всего мошенники используют схему, связанную с подработкой на известных сайтах онлайн-продаж» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Человек думает, что покупает товар, на самом деле просто переводит деньги мошенникам»

Затем мошенники направляют ссылку на товар, который нужно купить и оставить отзыв. На деле же оказывается, что это не известный маркетплейс, а фишинговый сайт, который только имитирует оригинал.

«Жертва мошенников думает, что покупает товар, но, оказывается, просто переводит деньги на левые счета. После этого человек, как и обещал, оставляет отзыв. Спустя время ему действительно возвращают деньги с доплатой за работу. Так повторяется несколько раз, пока мошенники не начинают просить оплатить товар стоимостью до 200 тысяч рублей. И когда человек в очередной раз переводит деньги, общение прекращается и деньги уже никто не возвращает», – говорит Радис Юсупов.

В конце концов выходит, что даже с учетом ранее полученной выгоды человек все равно теряет серьезную сумму. Все, что остается, – обратиться в полицию. Однако мошенники тщательно конспирируются, используют шифровку, чтобы их не смогли вычислить.

Чаще всего ведутся на такие уловки молодежь, домохозяйки и женщины, которые находятся в декрете, которые умеют пользоваться гаджетами, интернетом и ищут способ быстро и просто заработать, не отрываясь от домашних дел и учебы.

«Длится общение с мошенниками по такому сценарию около месяца. Аферисты тянут время, чтобы войти в доверие и вытянуть как можно более крупную сумму», – объяснил он.

Кроме этого, мошенники могут предлагать подработку на заполнении карточек для товаров, а когда человек уже прошел «собеседование», начинают придумывать разные истории: говорят, что вакансия уже занята, а пока можно заработать на отзывах и лайках.

«Такая же схема используется, когда людей заманивают в фиктивные компании, которые якобы зарабатывают на инвестициях. Размещают объявления о наборе на должность продавцов, уборщиц, менеджеров и так далее. То есть делают все, чтобы человек пришел в их офис – а уже там начинают предлагать вложить свои накопления в криптовалюту или в акции. Человек отдает свои деньги, но никакой выгоды не получается – просто теряет все, что вложил», – добавил Радис Юсупов.

Мошенники направляют ссылку на товар, который нужно купить и оставить отзыв. На деле же оказывается, что это не известный маркетплейс, а фишинговый сайт, который только имитирует оригинал Фото: © «Татар-информ»

«Никогда не переходите по ссылкам от незнакомцев»

Еще одна схема использования маркетплейсов мошенниками – сначала аферисты представляются сотрудниками службы безопасности маркетплейса, рассказывают, что с помощью аккаунта пользователя совершаются подозрительные операции, и просят прислать код из СМС. С этого момента кибермошенники могут распоряжаться вашими банковскими картами, привязанными к аккаунту.

Они могут прислать вам ссылку на фишинговый сайт – вы введете на нем логин, пароль, и эту информацию получат аферисты. В попытке украсть деньги аферисты используют самые разные схемы – говорят о том, что нужно сделать возврат, что произошел какой-либо сбой, что нужно сообщить код курьеру, и придумывают еще много других вариантов. Главное – помнить простой принцип: не сообщайте личные данные незнакомцам.

«Никогда не переходите по ссылкам от незнакомцев, проверяйте адреса сайтов – на фишинговых страницах адрес может быть похож на оригинальный, отличаться одним-двумя символами. Никогда не устанавливайте программы и приложения, ссылки на которые вам присылают незнакомцы, – так на ваш гаджет или компьютер могут установить вредоносные программы и украсть личные данные. Для оплаты в интернете лучше использовать специальную карту, на которой не хранятся ваши сбережения или зарплата. Переводите на эту карту ровно ту сумму, которая нужна для оплаты покупки», – советует Радис Юсупов.

Особую бдительность эксперт советует проявить в период распродаж, например в «черную пятницу». На фоне общего ажиотажа мошенники активизируются, создают фишинговые сайты, имитируя веб-страницы известных брендов или маркетплейсов. Люди ведутся на баснословные скидки, не обращая внимания на то, что электронный адрес не совпадает с оригинальным, и, желая получить выгоду на скидках, теряют еще больше.

Еще один совет эксперта – не стоит ввязываться в изначально недобросовестные схемы, например, когда вам обещают деньги за лживые отзывы. Как знать, возможно, когда-нибудь и вы сами, поверив восторженным комментариям, купите некачественный товар.