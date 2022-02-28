Оставшиеся за рубежом туристы смогут вернуться в Россию через третьи страны

Туристов из России, которые не смогли покинуть Европу после закрытия воздушного пространства для самолетов из РФ, вывезут домой через третьи страны. К примеру, рейсы будут осуществляться через Турцию, ОАЭ, Египет. Об этом в беседе с РИА Новости заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«Из-за закрытия авиасообщения туроператоры сейчас решают с Ростуризмом вопрос о перевозке 400 самостоятельных и организованных туристов из венгерского Будапешта, 500 организованных туристов из Болгарии и около 200 — из португальской Мадейры, — перечислил специалист. — Сейчас российские туристы находятся также в Великобритании, Словении и Австрии. Рассматриваются транзитные перелеты через третьи страны, в том числе города Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доха и Каир, а также другие открытые страны».

Горин напомнил, что россияне по-прежнему могут отправиться на отдых в Турцию, ОАЭ, Таиланд, Египет и на Мальдивы.