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Оставленный матерью ребенок-инвалид попал в больницу с истощением
В Москве возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней женщины, которая надолго оставила без присмотра своего 12-летнего сына с серьезным заболеванием, не способного самостоятельно ухаживать за собой, сообщает РИА Новости.
По данным следствия, 9 мая мать уехала из квартиры, бросив мальчика одного. В результате ребенок был госпитализирован с истощением. В отношении женщины возбуждены дела по статьям об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Следователи допрашивают родственников и соседей семьи, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Прокуратура также организовала проверку по данному факту.
Как сообщает столичная прокуратура, сама мать объяснила лишь, что оставила сына в квартире одного и уехала к подруге на несколько дней.
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