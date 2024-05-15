Оставленный матерью ребенок-инвалид попал в больницу с истощением

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней женщины, которая надолго оставила без присмотра своего 12-летнего сына с серьезным заболеванием, не способного самостоятельно ухаживать за собой, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, 9 мая мать уехала из квартиры, бросив мальчика одного. В результате ребенок был госпитализирован с истощением. В отношении женщины возбуждены дела по статьям об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Следователи допрашивают родственников и соседей семьи, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Прокуратура также организовала проверку по данному факту.

Как сообщает столичная прокуратура, сама мать объяснила лишь, что оставила сына в квартире одного и уехала к подруге на несколько дней.