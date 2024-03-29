«Оставил глубокий след»: Минтимер Шаймиев открыл фотовыставку «Михаил Козловский. Эпоха»

Сегодня в Казанском Кремле, в Национальной художественной галерее «Хазинэ», открылась фотовыставка «Михаил Козловский. Эпоха». Она посвящена 70-летию заслуженного работника культуры Татарстана Михаила Козловского.



Выставку посетил герой многих фотографий — первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Многие годы Михаил Козловский был его личным фотографом. Также на встрече присутствовали супруга и сыновья автора, его близкие, коллеги — фотокорреспонденты, журналисты и другие гости.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Хотел бы поблагодарить всех журналистов, я вас люблю и уважаю. Журналистом я не был, но понимаю, что это труд <…> Михаил был скромным, никогда не выказывал себя. Работа фотохудожников тяжелая, задуманное не только нужно написать, но и показать. Нужно показать мир, а это иная сфера культуры, — рассказал Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев. — Мы с ним были хорошо знакомы, вместе работали. Он благодаря своему таланту сумел донести свои мысли через снимки и добился того, чтобы фотохудожники были представлены достойно».



Выставка разместилась в нескольких залах галереи, в нее вошло более 200 уникальных фотографий, которые показывают годы становления республики. Работы фотохудожника представлены в обратной хронологии — от последних работ, портретных снимков Минтимера Шаймиева до старых черно-белых работ, которые были сделаны еще в 80-90-е годы прошлого столетия, когда Козловский работал фотокорреспондентом газет «Советская Татария», «Вечерняя Казань» и «Известия Татарстана».

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На большинстве фотографий запечатлены руководители государств, известные политики, бизнесмены, спортсмены, деятели культуры и искусства. Среди них можно увидеть эксклюзивные снимки визитов президентов России Бориса Ельцина, Владимира Путина, Дмитрия Медведева, а также Минтимера Шаймиева во время работы на посту руководителя республики и Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Кроме того, автор уделил большое внимание родному краю: природе, людям, праздникам татарского народа.



По словам старшего сына Михаила Козловского Леонида, его отец был по-настоящему счастливым человеком. У него была насыщенная жизнь, полная поездок, командировок и встреч с интересными людьми.

«Перебирая богатый архив фотографий, мы пришли к мысли, что было бы замечательно ещё раз показать нашей республике ту летопись современного Татарстана, которую сделал наш папа. Папа неоднократно говорил, что те 26 лет, которые он провёл с Минтимером Шариповичем, были лучшие годы в его жизни. Мы рады, что то наследие, которое он создал, ещё увидит много поколений», — добавил он.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Младший сын фотографа Эмиль занимался отбором снимков для выставки и их обработкой. Он отметил, что за время работы отца в пресс-службе руководителя Татарстана в его объектив попали судьбоносные и исторические события из жизни республики, а также кадры, посвященные людям, отражающие национальный колорит и традиции Татарстана.



«Истинное счастье человека быть при любимом деле. Отцу посчастливилось работать с первым лицом республики. Это были непростые времена. Он летописец новейшей истории Татарстана. Он был очень скромным и порядочным человеком, помогал многим людям. Он оставил после себя самую добрую и светлую память», — сказал Эмиль.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Так, на выставке представлены фотографии Минтимера Шаймиева в день открытия мечети «Кул-Шариф» в 2005 году, момент игры в шахматы, эксклюзивные снимки с семьей, встреча с Президентом России Владимиром Путиным. Также посетители смогут увидеть запечатленный на фото момент поездки российского лидера на «КАМАЗе» в Набережные Челны в 2010 году, снимок с подаренным пони на праздновании 1000-летия Казани в 2005 году. Кроме того, посетители могут увидеть кадры с Рустамом Миннихановым на эстафете огня Всемирной летней Универсиады, снимок с хоккейного матча, инаугурацию и многое другое.



Выставка организована при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова и Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Она будет работать до 12 мая, вход — по билету галереи.