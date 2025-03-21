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На главную ТИ-Спорт 21 марта 2025 09:46

«Оставалось только надеяться и молиться». Экс-вратарь НХЛ о броске Овечкина

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«Оставалось только надеяться и молиться». Экс-вратарь НХЛ о броске Овечкина
Фото: nhl.com

Бывший вратарь клубов НХЛ Мартин Бирон прокомментировал броски нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Это страшно (смеется). Это наша часть работы, верно? Ты вратарь, и тебе предстоит сталкиваться с лучшими парнями и лучшими снайперами. Но с Ови все было по-другому. Я чувствовал, что мог немного предугадать, что собираются делать другие хоккеисты и как они бросают шайбу. А с Овечкиным большую часть времени оставалось только надеяться и молиться», – передает слова Бирона The Philadelphia Inquirer.

Напомним, Овечкину осталось забросить семь шайб, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки. На счету Александра сейчас 877 шайб. Канадец же за свою карьеру забил 894 гола.

#Александр Овечкин #НХЛ #спорт #хоккей
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