«Оставалось лишь надеяться»: как ярославский дождь прервал «Рубину» серию без поражений

«Рубин» Леонида Слуцкого проиграл впервые за два месяца и снова откатился вниз в гонке лидеров Первой лиги. После сенсационного поражения в Ярославле, которое стало для казанцев лишь вторым в сезоне, «рубиновые» с 19 баллами опустились на четвертое место и пропустили вперед не только «Балтику», но и «Арсенал». Подробнее – в материале «ТИ-Спорт».

«В перерыве я сказал, что все решит эпизод, так и произошло» Фото: rubin-kazan.ru

«Комбинировать в таких условиях было сложно»

Казанский клуб продолжает чередовать сильные игры с откровенно провальными. И речь вовсе не о результате. Если в первом тайме предыдущей встречи против астраханского «Волгаря» разницу в классе команд можно было заметить невооруженным взглядом, то в матче с «Шинником» такого чувства на протяжении всех 90 минут не возникало ни разу. Что отчетливо демонстрирует нам, насколько «Рубин» в этом сезоне нестабильный. В чем именно проблема, сказать все еще трудно. Но, по мнению главного тренера команды, дело в погодных условиях и, как следствие, качестве газона.

«Вязкая игра с большим количеством единоборств, многое решала зона подбора. По такой игре было сложно создавать большое количество моментов, потому что комбинировать в таких условиях было сложно. Моменты мы создавали, но поставить их на поток не получалось. В перерыве я сказал, что все решит эпизод, так и произошло», – заявил главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на послематчевой пресс-конференции.

Кажется, в Первой лиге, помимо поля «Ак Барс Арены», не существует ни одного газона, который устроил бы наставника «Рубина». В этом сезоне казанцы сыграли пять гостевых матчей, после четырех из них Слуцкий сваливался на критику условий проведения матча. Это было в Красноярске, Ульяновске, Москве и Ярославле. Исключение – Нижнекамск. Там откровенной критики не было, но своеобразное сравнение с голландскими полями звучало.

«По такой игре было сложно создавать большое количество моментов, потому что комбинировать в таких условиях было сложно»

Фото: rubin-kazan.ru

В какой-то степени Слуцкого понять, конечно, можно. Переход с идеального газона в Казани на красноярский манеж или ярославский дождь то еще испытание. Но, откровенно говоря, в этом сезоне и сам «Рубин» не производит впечатления команды со сверхкомбинационной игрой. В любой сложной ситуации Егор Тесленко и Али Аднан пихают мяч друг другу или же выбивают его в борьбу на не самого высокого Джоэля Фамейе. Когда видишь такое, понимаешь, что проблемы «Рубина» с крошками, манежами и дождями в Первой лиге сильно переоценены.

«Зачем нам перебарщивать, если и в среднем темпе можем всех обогнать?»

Проблема в мотивации? Смотря на игру Олега Иванова, который в Ярославле снова вышел с капитанской повязкой, может показаться, что это так. 36-летний полузащитник, отметившийся в этом сезоне разве что удалением в Нижнекамске, провалил очередной матч.

Но даже подобные провалы можно компенсировать трудолюбием, которое видно в игре того же Руслана Безрукова и Ильи Самошникова. Да, Олегу можно сделать скидку на возраст, но кажется, что до результата и на всего происходящего на поле ему нет дела.

«Я думаю, что основная проблема команды лежит в отсутствии мотивации. Срабатывает принцип достаточности, «Рубин» всего пытается достичь малыми усилиями, иногда получается, а иногда, как с «Аланией» и «КАМАЗом», не получается. Когда у них появляется мотивация, то появляется и скорость, и агрессия. Наверняка они думают: «А зачем нам перебарщивать, если и в среднем темпе можем всех обогнать?» – говорил на неделе Билялетдинов корреспонденту «ТИ-Спорт».

«Я думаю, что основная проблема команды лежит в отсутствии мотивации» Фото: rubin-kazan.ru

Хотелось бы ошибаться в потенциальном безразличии Иванова к «Рубину», но статистика набранных очков команды с Олегом с капитанской повязкой и без говорит об обратном: 33 процента против 78. Повод задуматься или обыкновенная случайность?

Травма Мусаева и переутомление Зотова

Еще одна тема, которая в последнее время чаще остальных проскакивает в разрезе «Рубина», – это травмы, или же по-другому, «микротравмы, полученные на тренировках». Серьезное повреждение в результате столкновения в матче получил Леон Мусаев, а с первых минут впервые в сезоне не вышел Александр Зотов. Характер травмы Леона Слуцкий комментировать не стал, а отсутствие в старте Зотова связал с переутомлением 32-летнего футболиста.

«У него есть определенное переутомление. Все-таки он не такой молодой игрок, он все игры играл по 90 минут. Из профилактических целей, понимая, какое будет поле, какая борьба, мы решили, что лучше его сохранить», – заявил Слуцкий.

Кроме того, вновь не принял участия в игре опытный Александр Мартынович, хотя впервые за месяц и попал в заявку на игру. А на неделе в гости на тренировку к основной команде заглянул Дарко Йевтич, порвавший «кресты» еще на предсезонных сборах. Швейцарец побывал на базе «Рубина», рассказал о своем здоровье и отметил, что по плану должен вернуться к тренировкам к зимним сборам.

Характер травмы Мусаева Слуцкий комментировать не стал, а отсутствие в старте Зотова связал с переутомлением Фото: rubin-kazan.ru

«Восстановление проходит хорошо, уже хожу, все идет по плану. Я прохожу процедуры в Сербии, сейчас вернусь туда и продолжу. Прошло два месяца после операции. Надеюсь, что к сборам буду готов тренироваться с командой. Будет это в январе или феврале, точно не могу сказать», – сказал Йевтич.

Конкуренты воспользовались осечкой «Рубина»

Говоря о втором в сезоне поражении «Рубина», нельзя не сказать о турнирной составляющей. Осечкой казанцев неплохо воспользовались все основные конкуренты. «Балтика», «КАМАЗ», «СКА-Хабаровск» и «Арсенал» набрали очки в своих поединках и откатили команду Слуцкого на четвертое место. «Алания» же сыграла вничью с «Волгарем» и увеличила отрыв до трех очков.

При этом в следующих двух матчах «рубиновые» сыграют как раз против Тулы и разогнавшегося Хабаровска под руководством Романа Шаронова. В какой-то мере именно эти две игры вкупе с матчем Кубка России в Ульяновске должны показать, готов ли «Рубин» к Премьер-лиге.

«По игре казанцы, конечно, не готовы к РПЛ. Но другое дело, что к ней пока не готов ни один другой представитель Первой лиги. Почему так произошло? Потому что наверху из-за всем понятных причин качественных легионеров поубавилось, а лучшие игроки из Первой лиги переехали в РПЛ. Лигу, можно так сказать, пропылесосили. А на замену взяли футболистов снизу, сами понимаете уровень», – подчеркнул Билялетдинов.

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru