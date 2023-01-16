Оставайтесь на постоянной связи со своими заказчиками благодаря сервису ЗвоноПес

Обратная связь с клиентами – важная составляющая успешного развития любого бизнеса. А поскольку всегда оставаться в контакте с партнерами и заказчиками, используя только человеческий ресурс, довольно сложно, на помощь приходят специализированные сервисы. К числу таковых относится ЗвоноПес, услуги которого можно заказать по ссылке.

О сервисе

ЗвоноПес является крупным онлайн сервисом, деятельность которого нацелена на обеспечение клиентов и поставщиков товаров и услуг постоянной, качественной связью. При содействии портала клиенты вашей компании будут обеспечены максимальным вниманием, а вы сможете без проблем прояснять любые моменты, способные отразиться на качестве работы предприятия.

Спектр услуг, которые можно заказать в сервисе ЗвоноПес, довольно широк и разнообразен. Это может быть:

рассылка СМС на мобильные устройства клиентов;

рассылка сообщений в мессенджерах;

автообзвон;

рассылка писем на электронную почту.

Система сервиса дополнена функцией распознавания речи и IVR-меню, при помощи которых можно создавать сложные цепочки диалогов. Программа будет задавать соответствующие вопросы и давать исчерпывающие ответы, опираясь на используемые собеседником слова и реплики.

Перечисленные выше функции помогут обеспечить клиентов полной и достоверной информацией, разгрузив при этом работников своей компании.

Кому и когда могут потребоваться услуги сервиса ЗвоноПес

Использовать услуги сервиса можно в разных ситуациях. К примеру, автообзвон или рассылка СМС могут пригодиться при проведении обучающего вебинара. В данном случае звонком или в сообщении вы просто напомните участнику о том, что старт мероприятия состоится уже через час. Такой подход помогает повысить посещаемость. Ведь не секрет, что многие участники просто забывают о времени начала или дате проведения лекции и поэтому пропускают ее.

Используя услуги сервиса, также можно провести опрос заказчиков, проинформировать их о проводимых акциях и скидках, оповестить клиентов о новых товарах или услугах и так далее. Благодаря тому, что все действия будут проделаны системой автоматически, вы не забудете и не пропустите ни одного заказчика.

Чтобы понять, подходят ли вам услуги сервиса ЗвоноПес, воспользуйтесь бесплатной демо версией продукта. В процессе использования пробного пакета услуг можно сделать объективные выводы о том, подходит ли вам такой продукт.

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