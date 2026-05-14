Остап Бендер на новый лад, или Как 2 млрд инвестиций осели в карманах экс-управленца от хоккея

В Татарстане вот-вот стартует уголовное дело экс исполнительного директора ХК «Ак Барс» Александра Корчагина. Его обвиняют в том, что он похитил порядка 150 млн у фирмы, кроме того, как выяснилось, наладил канал сбыта товаров фирмы через ИП своей жены, продал ей Mercedes фирмы за 1200 рублей и вел двойную бухгалтерию, и все это на деньги инвестора.





В ближайшее время в Вахитовском суде Казани должен стартовать суд по делу экс-директора ХК «Ак Барс» Александра Корчагина

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«С тебя деньги, с меня – масло»

В ближайшее время в Вахитовском суде Казани должен стартовать суд по делу экс-директора ХК «Ак Барс» Александра Корчагина. Его обвиняют в мошенничестве и растрате в особо крупном размере, однако с его спортивной деятельностью это совсем не связано. Как стало известно «Татар-информу», после 2010 года он ушел в бизнес и открыл с партнером Артуром Сафиным – своим зятем по совместительству – завод по производству растительного масла «Вивид» в Бугульме.

К концу 2016 года завод пришел в запущенное состояние, производство было остановлено из-за полного отсутствия средств и просроченных кредитных обязательств перед несколькими крупными банками. Счета завода были заблокированы. Все имущество семьи Корчагина должно было пойти с молотка как залоговое имущество, чтобы расплатиться с банками по долгам.

«Примерно в 2017 году Александр Корчагин обратился в группу компаний инвестора и убедил в том, что при помощи финансовых вливаний сможет реанимировать завод. Он рисовал большие перспективы, строил радужные планы и уверял, что заемные средства вернутся в течение трех – трех с половиной лет», – рассказал «Татар-информу» директор компании «Вивид».

После 2010 года Корчагин ушел в бизнес и открыл с партнером завод по производству растительного масла «Вивид» в Бугульме Фото: пресс-служба Бугульминского района

Как в нормальном бизнесе часто происходит слияние идей? Один управляет, второй дает на это деньги и оба зарабатывают. Инвестор согласился войти в сделку и получил 51% уставного капитала, 49% осталось под контролем сына Корчагина – Павла.

С 2017-го по декабрь 2024 года, без учета процентов, на счета предприятия было передано более 2 миллиардов рублей. Большая часть этих денег пошла на экстренное закрытие долгов, пополнение оборотных средств и закупку оборудования.

«Но, к сожалению, слова Корчагина разошлись с делом. Прошло семь лет, а деньги так и не были возвращены. Тогда же выяснилось, что часть продукции завода систематически реализуется через ИП жены Корчагина без какой-либо оплаты в адрес завода. Деньги от продажи ворованной продукции выводились на личные счета и обналичивались», – рассказал директор компании.

Выяснилось, что часть продукции завода систематически реализуется через ИП жены Корчагина без какой-либо оплаты в адрес завода Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Все это привело к тому, что группа компаний инвестора была вынуждена обратиться в правоохранительные органы и сменить директора предприятия, используя законное право владения 51% доли завода. Поскольку добровольно оставить пост директора Корчагин категорически отказался. И действительно, как по доброй воле отказаться от такой кормушки…

«Как гендиректор фирмы сам себе дал взаймы на уплату долгов»

Когда следствие погрузилось в историю компании, выяснилось, что учредители и директора менялись лишь формально – реальный контроль всегда сохранял Корчагин. Именно он вел всю финансовую и общехозяйственную деятельность. По версии следствия, еще с 2017 года он начал гасить личные кредиты за счет фирмы «Вивид», оформляя это как ежемесячные займы самому себе под 1% годовых. Например, по одному из договоров он получил от компании 3 млн рублей и расписался одновременно за себя и за гендиректора. Ежемесячно суммы займов составляли от 1 до 9 млн рублей. Таким образом, уверено следствие, со счетов фирмы было похищено порядка 150 миллионов рублей.

Следствие считает, что со счетов фирмы было похищено порядка 150 миллионов рублей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Что касается обвинения в растрате, то в тот недолгий период, когда Корчагин был официальным директором «Вивид», – с февраля 2022-го по декабрь 2024 года – он продал своей жене Mercedes-Benz GLS, принадлежащий фирме, за 1200 рублей при реальной его стоимости около 6 миллионов рублей. Позже по аналогичной схеме за бесценок ушли два грузовых тягача.

Проведенная инвестором в начале 2025 года оценка стоимости зданий, сооружений и всего комплекса оборудования предприятия составила лишь 1,2 млрд рублей при прямых инвестициях в размере около 2 млрд. рублей, начиная с 2017 года.

В настоящее время Корчагин пытается выставить себя жертвой, заявляя в СМИ о рейдерском захвате его бизнеса. Однако, как отмечает директор «Вивида», его версия о рейдерском захвате при реальных вложениях группы компаний инвестора и законной смене директора выглядит просто смешной.

Пострадавшая сторона во всей этой истории – сам инвестор! Свои претензии он намерен доказывать в суде. А между тем Корчагин и его супруга уже подали заявления о личном банкротстве и пытаются избавиться от долгов.

«Татар-информ» продолжит следить за судебными разбирательствами по этому делу.