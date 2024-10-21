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Общество 21 октября 2024 14:22

Остановочный пункт 1086 км в Татарстане переименован в о.п. Казанская

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Остановочный пункт 1086 км в Татарстане переименован в о.п. Казанская, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Новый остановочный пункт 1086 км введен с 23 сентября этого года по просьбам пассажиров», - говорится в сообщении.

Он находится между станцией Агрыз и остановочным пунктом 1083 км. На нем останавливаются электрички сообщением Кизнер – Ижевск, Вятские Поляны – Ижевск и Ижевск – Кизнер.

#Татарстан #расписание поездов
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