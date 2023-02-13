Остановку в Челнах оборудуют камерами для слежки за «бомбилами»

Исполком Набережных Челнов установит видеокамеры на остановке «Поликлиника» для отслеживания нарушителей, мешающих городскому общественному транспорту. Автовладельцы здесь игнорируют правила дорожного движения: высаживают и забирают пассажиров, сообщил на аппаратном совещании в мэрии первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

На прошлой неделе на остановке прошли рейды с участием ГИБДД, были пойманы несколько нарушителей, однако всех поймать не удается, так как в момент проведения рейдов автолюбители сообщают о проверках друг другу. Поэтому, по словам докладчика, необходимо установить специальные средства, которые в автоматическом режиме будут фиксировать нарушения.

«Сейчас с ГИБДД и ГБУ БДД отрабатываем этот вопрос, решим в кратчайшие сроки», — заверил Зуев.

Мэр Автограда Наиль Магдеев прокомментировал ситуацию, отметив, что остановки общественного транспорта созданы не для всех, кто пожелает на них останавливаться.

«Для этого остановки и карманы и сделаны, для этого существуют дорожные знаки и инспекция по безопасности дорожного движения, которая должна наказывать за нарушения. Это постоянная работа, которая должна осуществляться не только потому, что руководитель транспортного предприятия этот вопрос поднял. Это касается всех остановок общественного транспорта», — заметил он.

Мэр обратил внимание на то, что в городе достаточно мест для парковки и для того, чтобы высаживать или принимать пассажиров. Территория позволяет перевозчикам междугородних рейсов выбирать другие локации.

«Это непросто — 10—12-метровый автобус вывезти на проспект, когда перед тобой стоит междугородний автобус и мешает нормальному выезду на полосу движения. Просьба и по другим остановкам обратить внимание и работать в рамках существующих правил», — поручил Магдеев.