Остановку «774 км» в Зеленодольском районе планируют переименовать в честь Девятаева

В Зеленодольском районе Татарстана планируют переименовать остановочную платформу «774 км» в честь Героя Советского Союза Михаила Девятаева. Об этом на вечере памяти в поселке Октябрьский, посвященном легендарному летчику, рассказал глава района Михаил Афанасьев.

В мероприятии также приняли участие сын Героя СССР Александр Девятаев, замминистра финансов РФ Алексей Лавров.

Для гостей подготовили выставку «Жизнь, как подвиг. Михаил Девятаев», собранную по уникальным материалам — документам, публикациям и воспоминаниям Михаила Петровича. В зале МФЦ прошел показ фильма «Догнать и уничтожить».

Александр Девятаев рассказал, что дом его отца в поселке Октябрьский сохранился практически в первозданном виде. В 2024 году исполняется 60 лет с даты начала строительства загородного дома, где Герой СССР любил принимать гостей. Планируется, что в будущем здесь откроется мемориальный музей.

Кроме того, участники вечера обсудили возможность присвоения имени Михаила Девятаева нескольким объектам.

«По железнодорожной станции „774 км“ есть такая инициатива. Этот вопрос будет решаться совместно компанией „Содружество“. Также мы планируем присвоить имя Михаила Петровича Девятаева одному из муниципальных учреждений в Октябрьском. По созданию музея мы сделаем все, что от нас зависит», — подчеркнул глава муниципалитета.

28 февраля на зеленодольском заводе имени Горького прошла закладка корпусов двух метеоров при участии Раиса республики Рустама Минниханова. Судам присвоены имена Михаила Девятаева и Мусы Джалиля.

Михаил Девятаев совершил уникальный подвиг в истории Второй мировой войны, когда с секретной немецкой базы «Пенемюнде» был угнан бомбардировщик «Хенкель-111». Побег был совершен 8 февраля 1945 года, и эту дату Михаил Петрович всегда отмечал как свой второй день рождения. Звание Героя Советского Союза Михаилу Девятаеву было присвоено в 1957 году.