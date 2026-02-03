Остановка грузовых составов привела к задержкам пассажирских поездов в Татарстане
Сегодня ночью на перегоне между станциями Шумерля и Вурнары Горьковской железной дороги (ГЖД) в Чувашии по техническим причинам остановились три грузовых состава. В связи с этим ограничено движение пассажирских поездов, следующих через Владимирскую область и Республику Татарстан. Пассажиры столкнулись с задержками и изменениями в расписании.
По информации ГЖД, задерживаются поезда:
- №58 Москва – Йошкар-Ола;
- №128 Москва – Казань;
- №54 Москва – Чебоксары;
- №2 Москва – Казань.
По факту произошедшего Приволжская транспортная прокуратура начала проверку. В ведомстве сообщили, что соблюдение прав пассажиров находится на контроле.