Остановка грузовых составов привела к задержкам пассажирских поездов в Татарстане

Сегодня ночью на перегоне между станциями Шумерля и Вурнары Горьковской железной дороги (ГЖД) в Чувашии по техническим причинам остановились три грузовых состава. В связи с этим ограничено движение пассажирских поездов, следующих через Владимирскую область и Республику Татарстан. Пассажиры столкнулись с задержками и изменениями в расписании.

По информации ГЖД, задерживаются поезда:

№58 Москва – Йошкар-Ола;

№128 Москва – Казань;

№54 Москва – Чебоксары;

№2 Москва – Казань.

По факту произошедшего Приволжская транспортная прокуратура начала проверку. В ведомстве сообщили, что соблюдение прав пассажиров находится на контроле.