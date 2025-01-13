Остановка Белек: какими будут зимние сборы «Рубина» и с кем клуб сыграет в Турции

Уже сегодня казанская команда официально выйдет из зимнего отпуска – запланирован медосмотр. После этого казанский клуб отправится на первые в этом году сборы в Турцию. С кем «Рубин» будет играть товарищеские матчи и другие подробности – в материале «ТИ-Спорта».





Традиционно «Рубин» продолжает выбирать в качестве места для сборов турецкий Белек

Фото: rubin-kazan.ru

Ставший уже родным Белек вновь распахнет двери для «Рубина»

Традиционно «Рубин» продолжает выбирать в качестве места для сборов турецкий Белек. Делает это клуб по вполне понятным причинам. Во-первых, прекрасно известные отели с достойными условиями. Не так далеко лететь по сравнению с ОАЭ, плюс намного дешевле.

«Рубин» все-таки в последние годы не из тех клубов, кто может позволить себе слишком дорогие сборы. Да и большой необходимости лететь в Дубай казанскому клубу нет, так как большинство команд РПЛ предпочитают именно турецкие курорты.

Пока о сборах «Рубина» известно следующее. Этап подготовки разделится на три цикла. Первые сборы пройдут с 15 по 26 января. Вторые сборы запланированы на даты с 30 января по 9 февраля. Ну и заключительные зимние сборы ожидаются с 13 по 23 февраля.

Рашид Рахимов сообщал, что вторые сборы обещают быть самыми изнурительными и тяжелыми с точки зрения физических нагрузок Фото: rubin-kazan.ru

Логика выбора турецких отелей для казанского «Рубина»

Интересно, что на первом и третьем этапах подготовки команда будет жить в отеле «Калиста», а на втором переедет в «Беллис».

Все дело в том, что вторые сборы обещают быть самыми изнурительными и тяжелыми с точки зрения физических нагрузок. Об этом главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов сообщал незадолго до заключительного перед зимней паузой матча с махачкалинским «Динамо» (8 декабря).

На территории отеля «Беллис» есть свое футбольное поле. Кроме того, в данном месте футболистам проще и удобнее восстанавливаться после непростых тренировок. По условиям отель «Калиста» заметно скромнее. Поэтому «Рубином» и было принято решение остановиться именно там на первые и третьи сборы, а на вторые добавить комфорта футболистам.

Добавим, что на пару дней заключительного сбора футболистам клуба даже будет разрешено привозить свои семьи.

Предполагается, что всего казанский клуб может провести на зимних сборах до восьми матчей Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» на сборах в Турции сыграет с командами из России, Сербии, Азербайджана и Северной Македонии

Что касается соперников «Рубина» по товарищеским матчам в Белеке, то к этому часу известны имена пяти клубов. Это сербская «Войводина», македонская «Струга», московское «Торпедо», азербайджанский «Нефтчи» и «Оренбург». О том, что команда Владимира Слишковича сыграет с «Рубином» в зимнюю паузу, анонсировалось в социальных сетях команды.

Предполагается, что всего казанский клуб может провести на зимних сборах до восьми матчей. В интересах «Рубина», по заявлениям пресс-службы, сыграть именно с сильными соперниками.

Да, безусловно, матчей с европейскими грандами ждать бессмысленно. Но и с сомнительными латиноамериканскими или азиатскими командами «Рубин» играть не намерен.

К началу весенней части чемпионата коллектив Рашида Рахимова должен подойти в боевом и рабочем тонусе.

Об отъезде Мирлинда Даку из «Рубина» зимой речи не ведется Фото: rubin-kazan.ru

Даку с большей долей вероятности останется в «Рубине» до лета, а вот Рахмоналиев с Ашурматовым, скорее всего, покинут клуб

По возможным изменениям в составе «Рубина» на зимних сборах информации не так много. Известно, что начнет работу в общей группе полузащитник Александар Юкич. Напомним, австриец уже давно восстанавливается от разрыва «крестов». При оптимистичных раскладах он может принять участие уже в мартовских матчах РПЛ.

Непонятна на сегодняшний день судьба узбекских легионеров «Рубина» – Рустамжона Ашурматова и Умарали Рахмоналиева. Первым серьезно интересуются топ-клубы чемпионата Узбекистана. Рахмоналиева сразу несколько СМИ сватают в команды экзотических лиг. В частности, предметный спрос на полузащитника есть от клубов австралийской и новозеландской лиг.

Сам Умарали хочет продолжить карьеру в Европе. Поэтому рассчитывает на предложения из Турции или России. Среди клубов РПЛ с запросом на Рахмоналиева в «Рубин» никто не обращался. Зато из Первой лиги интерес присутствует у «Уфы». Она готовит предложение казанскому клубу об аренде футболиста с правом выкупа.

Об отъезде Мирлинда Даку из «Рубина» зимой речи не ведется в принципе. Форвард должен как минимум провести полную весеннюю часть сезона. В течение турецких сборов клуб должен начать беседы с Даку о продлении действующего контракта. Сейчас соглашение с нападающим рассчитано до июня 2026 года. Албанским легионером интересуются как топ-команды из РПЛ, так и крепкие середняки из лучших европейских чемпионатов. За возможную сделку по Даку «Рубин» рассчитывает извлечь максимум выгоды для себя.