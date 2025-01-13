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Остановка Белек: какими будут зимние сборы «Рубина» и с кем клуб сыграет в Турции
Что запланировал Рашид Рахимов на зимних сборах «Рубина»
Уже сегодня казанская команда официально выйдет из зимнего отпуска – запланирован медосмотр. После этого казанский клуб отправится на первые в этом году сборы в Турцию. С кем «Рубин» будет играть товарищеские матчи и другие подробности – в материале «ТИ-Спорта».
Ставший уже родным Белек вновь распахнет двери для «Рубина»
Традиционно «Рубин» продолжает выбирать в качестве места для сборов турецкий Белек. Делает это клуб по вполне понятным причинам. Во-первых, прекрасно известные отели с достойными условиями. Не так далеко лететь по сравнению с ОАЭ, плюс намного дешевле.
«Рубин» все-таки в последние годы не из тех клубов, кто может позволить себе слишком дорогие сборы. Да и большой необходимости лететь в Дубай казанскому клубу нет, так как большинство команд РПЛ предпочитают именно турецкие курорты.
Пока о сборах «Рубина» известно следующее. Этап подготовки разделится на три цикла. Первые сборы пройдут с 15 по 26 января. Вторые сборы запланированы на даты с 30 января по 9 февраля. Ну и заключительные зимние сборы ожидаются с 13 по 23 февраля.
Логика выбора турецких отелей для казанского «Рубина»
Интересно, что на первом и третьем этапах подготовки команда будет жить в отеле «Калиста», а на втором переедет в «Беллис».
Все дело в том, что вторые сборы обещают быть самыми изнурительными и тяжелыми с точки зрения физических нагрузок. Об этом главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов сообщал незадолго до заключительного перед зимней паузой матча с махачкалинским «Динамо» (8 декабря).
На территории отеля «Беллис» есть свое футбольное поле. Кроме того, в данном месте футболистам проще и удобнее восстанавливаться после непростых тренировок. По условиям отель «Калиста» заметно скромнее. Поэтому «Рубином» и было принято решение остановиться именно там на первые и третьи сборы, а на вторые добавить комфорта футболистам.
Добавим, что на пару дней заключительного сбора футболистам клуба даже будет разрешено привозить свои семьи.
«Рубин» на сборах в Турции сыграет с командами из России, Сербии, Азербайджана и Северной Македонии
Что касается соперников «Рубина» по товарищеским матчам в Белеке, то к этому часу известны имена пяти клубов. Это сербская «Войводина», македонская «Струга», московское «Торпедо», азербайджанский «Нефтчи» и «Оренбург». О том, что команда Владимира Слишковича сыграет с «Рубином» в зимнюю паузу, анонсировалось в социальных сетях команды.
Предполагается, что всего казанский клуб может провести на зимних сборах до восьми матчей. В интересах «Рубина», по заявлениям пресс-службы, сыграть именно с сильными соперниками.
Да, безусловно, матчей с европейскими грандами ждать бессмысленно. Но и с сомнительными латиноамериканскими или азиатскими командами «Рубин» играть не намерен.
К началу весенней части чемпионата коллектив Рашида Рахимова должен подойти в боевом и рабочем тонусе.
Даку с большей долей вероятности останется в «Рубине» до лета, а вот Рахмоналиев с Ашурматовым, скорее всего, покинут клуб
По возможным изменениям в составе «Рубина» на зимних сборах информации не так много. Известно, что начнет работу в общей группе полузащитник Александар Юкич. Напомним, австриец уже давно восстанавливается от разрыва «крестов». При оптимистичных раскладах он может принять участие уже в мартовских матчах РПЛ.
Непонятна на сегодняшний день судьба узбекских легионеров «Рубина» – Рустамжона Ашурматова и Умарали Рахмоналиева. Первым серьезно интересуются топ-клубы чемпионата Узбекистана. Рахмоналиева сразу несколько СМИ сватают в команды экзотических лиг. В частности, предметный спрос на полузащитника есть от клубов австралийской и новозеландской лиг.
Сам Умарали хочет продолжить карьеру в Европе. Поэтому рассчитывает на предложения из Турции или России. Среди клубов РПЛ с запросом на Рахмоналиева в «Рубин» никто не обращался. Зато из Первой лиги интерес присутствует у «Уфы». Она готовит предложение казанскому клубу об аренде футболиста с правом выкупа.
Об отъезде Мирлинда Даку из «Рубина» зимой речи не ведется в принципе. Форвард должен как минимум провести полную весеннюю часть сезона. В течение турецких сборов клуб должен начать беседы с Даку о продлении действующего контракта. Сейчас соглашение с нападающим рассчитано до июня 2026 года. Албанским легионером интересуются как топ-команды из РПЛ, так и крепкие середняки из лучших европейских чемпионатов. За возможную сделку по Даку «Рубин» рассчитывает извлечь максимум выгоды для себя.
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