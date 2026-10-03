«Остановите войну»: на киевском Майдане проходит акция за мир

По данным СМИ, в столице Украины проходит акция «за мир» с призывом «остановить войну».

Несколько десятков человек вышли на площадь по призыву украинского военного Александра Тодорова – в прошлом одесского журналиста и правозащитника, ранее призывавшего сограждан протестовать у офиса Зеленского.

После первых призывов в начале сентября Тодоров был задержан, однако его сторонники собрали новую акцию сегодня. Одно из главных требований – добиться скорейшего мира.