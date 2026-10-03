news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Политика 3 октября 2026 19:23

«Остановите войну»: на киевском Майдане проходит акция за мир

Читайте нас в

По данным СМИ, в столице Украины проходит акция «за мир» с призывом «остановить войну».

Несколько десятков человек вышли на площадь по призыву украинского военного Александра Тодорова – в прошлом одесского журналиста и правозащитника, ранее призывавшего сограждан протестовать у офиса Зеленского.

После первых призывов в начале сентября Тодоров был задержан, однако его сторонники собрали новую акцию сегодня. Одно из главных требований – добиться скорейшего мира.

#киев
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Эксперт Апрелев: «Программа семейной ипотеки не решает проблему здесь и сейчас»

Эксперт Апрелев: «Программа семейной ипотеки не решает проблему здесь и сейчас»

3 октября 2026
Полыхающий дом в Салмачах сняли на видео

Полыхающий дом в Салмачах сняли на видео

2 октября 2026
Новости партнеров