Остановить слепоту за один укол: в Нижнекамске врачи внедрили новый метод лечения глаз

В Нижнекамске медики внедрили передовой метод лечения болезней глаз. Об этом сообщили в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице.

Интравитреальная инъекция занимает всего пять минут. Лекарство вводят прямо внутрь глаза, в стекловидное тело. Препарат блокирует рост патологических сосудов, которые разрушают сетчатку.

Как правило, такие уколы прописывают пациентам с сахарным диабетом, пожилым людям, а также тем, у кого диагностированы тромбоз сосудов глаза или высокая степень близорукости.

Раньше уколов выделялось в разы меньше и таким пациентам приходилось ездить в Чебоксары, Ижевск или Уфу. Теперь лечение в НЦРМБ стало еще доступнее. Если в прошлом году на базе офтальмологического отделения сделали 30 таких уколов, то в 2025-м планируют уже 230.

«Больше страшно, чем больно. Процедура абсолютно безболезненная, укол делается под местной анестезией. Пациенту не требуется госпитализация, уже после обеда, после контрольного осмотра и получения рекомендаций он может идти домой. Работа у нас в отделении кипит, раньше лекарств не хватало, теперь помогаем всем. Больше препаратов – больше спасенных глаз», – рассказал заведующий офтальмологическим отделением Нурлан Кудайбердиев.

Увеличение количества процедур стало возможным благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова, Минздрава РТ и Республиканской клинической офтальмологической больницы.

«Я доволен, что все доступно в нашем городе. Замечательные врачи, все объяснили, помогли. И не нужно никуда ехать», – поделился пациент Вячеслав Тюленев.

Чтобы пройти лечение бесплатно по полису ОМС, нужно получить направление от офтальмолога по месту жительства. Затем – записаться в офтальмологическом отделении НЦРМБ. Количество уколов определит врач, делать их нужно ежемесячно, в среднем до семи раз в год.