Остановит ли «Локо» ЦСКА, и сдюжит ли УНИКС против «Зенита»: анонс полуфиналов Единой лиги ВТБ

На следующей неделе в Единой лиге ВТБ стартуют полуфиналы в плей-офф. Действующий чемпион ЦСКА поборется с «Локомотивом-Кубань», а УНИКСу предстоит сразиться с «Зенитом». Об интригах противостояний - в материале «ТИ-Спорта».





ЦСКА буднично переедет «Локомотив»?

В первом полуфинале сойдутся между собой ЦСКА и «Локомотив-Кубань». «Армейцы» в очередной раз стали победителями регулярного чемпионата, а краснодарцы тоже уже традиционно для себя закрепились на четвертой строчке, пропустив вперед «Зенит» и УНИКС.

Оба коллектива завершили свои четвертьфинальные противостояния со счетом 3-0. И если разгромная победа «армейцев» над «Енисеем» прогнозировалась, то столь уверенный проход «Локо» не читался абсолютно. Да, краснодарцы были фаворитами в баталии с «Пармой», однако от каманды Евгения Пашутина стоило ожидать подвигов и как минимум того, что они затянут серию.

В матче в Перми «Парма» в моменте вела с преимуществом в 19 очков, однако удержать перевес в четвертой четверти не смогла. Сумасшедший рывок «Локомотива» позволил краснодарцам закрыть серию в «Молоте». Но получится ли у подопечных Томислава Томовича так же дерзко сыграть с ЦСКА?

Пожалуй, что нет. Хотя «Локомотив-Кубань» вряд ли отойдет от своего излюбленного быстрого баскетбола. Краснодарцы - команда атлетичная, с баскетболистами, способными доминировать в средней зоне. Однако как таковых страйкеров в клубе нет. Хуже «Локомотива-Кубань» трешки в сезоне бросали лишь игроки «Самары» и «Автодора».

ЦСКА в этом плане более универсальная команда с очень глубокой скамейкой. Не каждый клуб Евролиги может позволить себе выпускать не с первых минут исполнителей уровня Кливленда или Митровича. «Армейцы» содержат в себе ген чемпиона, который ярко проявлялся по ходу регулярного чемпионата. Один из последних матчей с МБА-МАИ, тому подтверждение.

У «Локомотива-Кубань» есть качественные легионеры в лице Мартина, Мура, Миллера, Хаджибеговича. Однако все они бессильны против того же Мело Тримбла, которого из сезона в сезон признают MVP плей-офф. Ростер ЦСКА очень силён и «армейцы» закономерно идут к своему третьему чемпионству в лиге подряд.

«Зенит» для УНИКСа - соперник приемлемый?

То, что ЦСКА - явный претендент на титул в этом сезоне, очевидно как дважды два. Другой вопрос, кто будет составлять конкуренцию «армейцам» в финале? Во втором полуфинале между собой сразятся УНИКС и «Зенит».

Петербуржцы начинали сезон, будучи одним из самых кризисных коллективов в лиге. Ставка на Секулича не сыграла, а Вергун просто еще не был готов руководить такой большой командой как «Зенит». В итоге спасать команду прибыл Деян Радоньич.

К концу регулярного чемпионата «сине-бело-голубые», конечно, поправили свои дела. Впрочем, говорить о том, что «Зенит» полностью вышел из пике, не приходится. Не без труда петербуржцы прошли «Уралмаш», который забрал стартовую игру серии. У «Зенита» достаточно много индивидуально сильных баскетболистов. У некоторых даже за плечами опыт в НБА - к примеру, у Роберсона и Джузэнга.

Тем не менее, мало иметь просто крутых мастеров. Нужно же создать гармонию между ними на площадке. И мы видим, что иногда с этим у «Зенита» возникают проблемы. Каждый из лидеров старается взять игру на себя, однако это получатся не всегда удачно и эффективно.

Петербуржцам потребуется системность в противостоянии с УНИКСом. Команда Велимира Перасовича даже с учетом переполненного лазарета представляет серьезную опасность для «сине-бело-голубых». У УНИКСа пара сильнейших «больших» в Единой лиге ВТБ - Рейнольдс и Бингэм, а также наличие в клубе игроков с солидным Кубковым опытом. Дишон Пьер - чемпион Евролиги, к слову.

Серия получится долгой, затяжной и с кучей любопытных, динамичных сюжетов.