Остановить безумие: Австрия призвала коллег по ЕС сбить цены на энергоносители в Европе

Европа должна найти единое решение, чтобы снизить цены на энергоносители. От текущих расценок страдают как экономики государств, так и их промышленность, сообщает со ссылкой на канцлера Австрии Карла Нехаммера портал OE24.

«Мы должны, наконец, остановить то безумие, которое в настоящее время происходит на энергетических рынках, и это может быть сделано только с помощью европейского решения», — цитирует его ТАСС.

Нехаммер заявил, что в ближайшее время проведет переговоры с рядом коллег из ЕС. «Ясно одно: биржевая цена на электроэнергию должна упасть, это нужно как для экономики, так и для промышленности», — подчеркнул он и добавил, что России нельзя позволять «каждый день определять европейские цены на электричество».

Как он намерен этому противостоять, Нехаммер не уточнил.

Ранее Президент России Владимир Путин отметил, что проблемы с поставками нефти и газа связаны с западными санкциями, введенными в ответ на начало спецоперации на Украине. Так, ограничения значительно осложнили ремонт и доставку агрегатов, необходимых для работы газовых турбин.