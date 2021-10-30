Останки упомянутого в 1943-м в «Правде» героя Абрара Залялиева захоронили в родном селе

В селе Бурундуки Кайбицкого района предали земле останки Абрара Залялиева, погибшего в 1942 году при освобождении Калужской области. Как офицер Красной Армии спустя 80 лет вернулся в родное село – в репортаже корреспондента ИА «Татар-информ».

Салават Камалетдинов

Останки лейтенанта Абрара Залялиева были обнаружены поисковым отрядом «Россия» в начале сентября 2021 года на территории Мосальского района. Командир взвода 3-й пулеметной роты 698-го стрелкового полка 146-й дивизии (дивизия сформирована в Татарии) Абрар Залялиев погиб 13 июля 1942 года при освобождении деревень Калужской области. Ему было 28 лет. Личность удалось установить по сохранившемуся вкладышу в медальоне.

Сразу после поворота с трассы в сторону села Бурундуки – кладбище, издалека видно свежевырытую могилу. Улицы в деревне застелены щебенкой. Обычно в деревнях главная дорога ведет к Дому культуры и Мемориалу погибшим воинам. Жители села – мужчины, женщины, взявшиеся за руки бабушки направляются в сторону мемориала. Как потом стало известно, асфальт в деревне проложен лишь на одной улице – той, что носит имя Абрара Залялиева.

К моменту нашего приезда сельчане еще только начали собираться. Среди жителей – люди в военной форме, юнармейцы.

«Папа, твой брат вернулся!»

Жители Бурундуков Абрара Залялиева помнят и почитают как героя, в одно время даже в родное село лейтенанта поступило сообщение, что его наградили званием Героя Советского Союза. Каждый житель носит в себе частичку воспоминаний о нем, особенно люди старшего поколения. С одной из них поговорили до начала официальной части торжественного мероприятия. Талиге Хайбуллиной 92 года, 80 лет назад она была среди тех, кто провожал Абрара Залялиева и десятки молодых односельчан на войну.

«Сельсовет был прямо напротив нашего дома. На войну уходили оттуда. Нам всего 10-11 лет, мы провожали их со слезами. Даже не знаю, как описать, что чувствую сейчас, нелегко такое пережить. Всего повидали, перенесли. Я только плачу. Мне в моем возрасте и выходить особо нельзя, но хотелось увидеть», – поделилась сельчанка.

Затем к нам подошла родственница Абрара Залялиева – Лейсан апа Медова. Абрар абый – брат ее бабушки. Дед Лейсан апа тоже участвовал в войне.

«Когда дедушка уходил на фронт, моему папе было всего пять лет. Папа всегда смотрел Парад Победы 9 мая, сидел перед телевизором весь в слезах. «Отец мой не вернулся. У мамы четыре брата не вернулись», – говорил он. Я бы ему сейчас сказала: «Папа, твой брат ведь вернулся! Может, и отец найдется». Но уже поздно...

Абрар абый любил чистоту, был немногословным, у них все в роду такие. Говорят, было письмо, что ему дали звание Героя Советского Союза, но в свое время за документами никто не ходил. Сейчас уже нет отца и большинства родственников, но мы, оставшиеся родственники, очень им гордимся», – рассказала Лейсан апа Медова.

«Будто сегодня умер»

Работники сельского Дома культуры составили родословную Абрара Залялиева. У него были четыре брата и две сестры. Все мужчины в семье – братья Абрар, Акмал, Акрам, Нуретдин и их отец Гарафетдин – уехали на фронт. Вернулся лишь один из них – Акмал Залялиев.

Супруга Абрара Залялиева работала журналисткой, у них был ребенок, но умер еще в младенчестве.

Дочь Акмала Залялиева Роза апа призналась, что ей тяжело было принять известие об обнаружении останков дяди. «Позвонили, сообщили. Когда услышала, было очень тяжело. Спросили разрешения похоронить в родной деревне», – рассказала она.

На церемонию пришли родные братья Розы апа – Ильшат, Марат, только сестра Люция не смогла приехать из Казахстана. «Рассказывали, что дедушка с пулемета сбил фашистский самолет», – вспоминают родственники.

В толпе прозвучала фраза, сказанная человеком в военной форме: «Пока последний солдат не будет захоронен, война еще не окончена».

Известие об обнаружении останков односельчанина, героя войны Абрара Залялиева жителями Бурундуков было воспринято одновременно с радостью и печалью. Некоторые признались, что им тяжело на душе. «Будто сегодня умер», – объяснила одна из них, Рузалия апа.

«У нас в школьной библиотеке была большая книга о героях войны. Где-то на третьей ее странице было написано: «Честь и слава тебе, большевик-пулеметчик Абрар Залялиев! Уничтожив в одном лишь бою больше сотни фашистов, ты показал всему миру, на какие подвиги способен татарский джигит, защищающий свое отечество», – вспоминает житель села Фарит Мулюков.

«О нем нам много рассказывали учителя. Когда узнали, что нашли его останки, очень удивились. Мы гордимся мужеством и подвигом нашего земляка», – рассказала ученица сельской школы Зиля Тимуршина.

«Мы всегда помнили о нашем герое»

Далее началась церемония захоронения. В два ряда был построен эскорт из юнармейцев, между ними понесли небольшой гроб с останками. Его поставили у мемориала. Над собравшимися пролетели слова: «Абрар вернулся», «солдат вернулся». Во главе почетного эскорта – юнармейка с портретом Абрара Залялиева. Накрытый ковриком для намаза гроб установили на столик перед мемориалом, рядом положили цветы и каску солдата. На ступеньках мемориала на коврик поставили еще одну коробку – с личными вещами.

Прозвучали гимн России и гимн Татарстана. Первым с торжественной речью выступил глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин.

«Сегодня у нас День памяти. Героически погибший Абрар Гарафетдинович наконец будет похоронен в родной деревне. Это огромное событие. Жители Бурундуков всегда помнили, что у них есть герой, гордились им. Может быть, этому нет документального подтверждения, но ребята, которые нашли его, доказали, что он погиб смертью героя. Сегодня у нас в районе пять ветеранов. Их мужество, стойкость должны навечно остаться в памяти», – сказал глава района и объявил минуту молчания.

Альберт Рахматуллин выразил слова благодарности участникам поискового отряда, жителям села, руководству Калужской области. За большой вклад в работу по поиску и доставке останков солдата вручил медали в честь 30-летия Кайбицкого района. «Имя Льва Марченкова золотыми буквами будет вписано в историю Кайбицкого района», – сказал Альберт Рахматуллин.

«Вкладыш был красного цвета, будто в крови»

О том, как были обнаружены останки лейтенанта Абрара Залялиева, рассказал боец поискового отряда «Россия», заместитель министра Калужской области по конкурентной политике Лев Марченков.

«С одной стороны, это траурное мероприятие, но с другой – торжественное. Что бы ни было, солдат вернулся домой. Здесь прошли его детство, молодость, здесь он встретил свою первую любовь, первый раз целовался, был с родителями. Сегодня он дома.

Мы его нашли 4 сентября, подняли. Работа поисковика – это не просто металлоискатель и лопата. Сначала изучили советские и немецкие документы. При изучении Мосальского района выяснилось, что 10-20 июля (1942 года. – Ред.) близ деревни Сухаселино 146-я стрелковая дивизия потеряла 4 тысячи бойцов. За десять дней! Мы решили изучить это место. На месте бывшего села Сухаселино нашли каску. Когда поднимали солдата, были найдены портмоне, монета, расческа, складной ножик.

Когда коллега крикнул: «Медальон!», мы очень обрадовались. Мы видели много разных медальонов, а внутри этого вкладыш красного цвета, будто в крови. Мы отправили вкладыш на экспертизу. На следующий день его прочитали. Там было написано: «Командир взвода 3-й пулеметной роты 698-го стрелкового полка 146-й стрелковой дивизии Залялиев Абрар Гарафетдинович, ТАССР, деревня Бурундуки, Кайбицкий район».

Что удивило – в этой записке было указано имя самого младшего из братьев. Обычно солдаты указывают жену или родителей. На имя этого человека должно быть отправлено известие о гибели солдата. В этом случае – брат. Потом поняли – он, видимо, не хотел сообщать жене или родителям», – рассказал боец поискового отряда.

Лев Марченков не скрывал слез. В них были и радость от возвращения солдата на родину, и горечь утраты. «Понимаете, что чувствует человек, когда пишет эту «записку смерти»? Он же понимает, для чего его пишет. Много случаев, когда вкладыш внутри медальона пустой. Так жалко. Он бы вернулся, но уже не получится. В этом случае вернулся. Это будет новая история», – сказал он.

«Всю дорогу читали Коран»

Лев Марченков передал родным личные вещи солдата, горсть земли, пропитанной его кровью. Увидев их, Роза апа не смогла сдержать слез. «И расческа у него была...» – прошептала она. Лев Марченков ее успокаивал: «Все хорошо».

Родные с вещами солдата обошли ряды собравшихся, чтобы односельчане тоже смогли их увидеть. Слово дали Розе апа. «Брата моего отца мы сегодня предаем земле в его родной деревне. Склоняю голову перед бойцами поискового отряда, благодарю руководство района. Абрар родился 14 марта 1914 года четвертым ребенком в семье. Учился в деревенском медресе, до призыва в Советскую Армию работал в селе. В 1939 году участвовал в боях против японских милитаристов на озере Хасан, затем вернулся в деревню. В 1941 году ушел на войну, погиб в 1942 году», – ознакомила она с биографией Абрара Залялиева.

Родные передали личные вещи погибшего Краеведческому музею Кайбицкого района.

Военный комиссар Апастовского и Кайбицкого районов Ильшат Паймурзин прочитал текст похоронки Абрара Залялиева: «Проявив мужество, погиб 13 июля 1942 года».

Председатель Совета аксакалов ДУМ РФ Дамир хазрат Гиззатуллин был одним из тех, кто сопровождал останки воина из Калуги в Москву. Останки в течение суток находились в Соборной мечети Москвы, хазраты непрерывно читали над ними аяты из Корана.

«В Калуге на высоком уровне была организована церемония прощания, участвовал также и заместитель губернатора. Абрара абый вспоминали с очень добрыми словами. Из Москвы мы туда приехали 7-8 человек, когда возвращались, поняли: ведь это дело поручили нам, мы его забрали. Ехали с таким чувством гордости. Всю дорогу читали Коран», – рассказал Дамир хазрат.

Как пояснил священнослужитель, возвращать на родину умерших на чужбине и предание родной земле считается правильным поступком. «Теперь его останкам будет прочитана дженаза (заупокойная молитва. – Ред.). В таком случае разрешается не омывать кости покойного, а похоронить как есть. Так же поступали и во времена Пророка», – сказал хазрат.

«Честь и слава тебе, большевик-пулеметчик Абрар Залялиев!»

В марте 1943 года в газете «Правда» было опубликовано «Письмо татарского народа фронтовикам-татарам», адресованное воинам-татарам, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны. Мужество и самоотверженность Абрара Залялиева отдельно упоминаются в письме: «Честь и слава тебе, большевик-пулеметчик Абрар Залялиев! Уничтожив в одном лишь бою больше сотни фашистов, ты показал всему миру, на какие подвиги способен татарский джигит, защищающий свое отечество». Именно эти строки запомнил с детства житель Бурундуков Фарит Мулюков.

После официальной части церемонии захоронения над останками воина был прочитан дженаза-намаз. Затем их на военном автомобиле увезли на кладбище. Жители села – кто на улице, кто из своих дворов – проводили земляка в последний путь. В воздухе прогремели звуки выстрела – был дан троекратный залп в честь командира взвода, лейтенанта Абрара Залялиева.

Гулюза Ибрагимова

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»