Депутат Останина призвала молодежь не сидеть на сайтах знакомств

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Знакомство будущих супругов должно происходить естественным путем, а не на специально созданных площадках. Такое мнение в беседе с «Татар-информом» высказала глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

«В создании пары самое главное – это место знакомства. Делать искусственно и создавать искусственные площадки для этого не стоит. В любом случае создание семьи должно основываться на чувствах», — заявила Останина.

По ее словам, знакомство начинается с раннего детства — в детском саду, школе, вузе. Она призвала молодых людей внимательнее присматриваться к тем, кто находится рядом.

«Надо просто уметь рассмотреть того самого, лучшего, который находится рядом с вами, потому что иногда кусаешь локти и думаешь, что в погоне за жар-птицей ты не увидел замечательного человека, с которым ты десять лет просидел за школьной партой», — заметила Останина.

При этом парламентарий признала, что сегодня площадок для знакомств стало меньше. В советское время их роль выполняли общественные организации, пионерия, комсомол, стройотряды, работа на пришкольных участках и загородные лагеря. Кроме того, изменилась и сама среда: родители опасаются за безопасность детей на улице.

Однако, отвечая на вопрос о необходимости создания специальных мероприятий для знакомств, Останина уточнила, что не видит в этом ничего плохого, если такие встречи будут проходить в процессе совместной деятельности, а не напоминать работу брачных агентств.

«Конечно, это замечательно, но это должны быть не те мероприятия, смысл которых состоит в том, чтобы все друг с другом познакомились и искусственно создали пару. Мы говорим абсолютно о другом. Это должно быть мероприятие, в котором люди занимаются каким-то конкретным процессом и сближаются на основе интересов», — заключила она.