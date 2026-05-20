Депутат Останина: Татарстан – в лидерах по оказанию помощи семьям с детьми

Татарстан стал первопроходцем в части оказания новых адресных мер соцподдержки семей с детьми. Принятые здесь решения тиражируются по всей стране.

Об этом сообщила сегодня председатель комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина на круглом столе «Современная семья: формируя тренд благополучия» в Академии наук РТ.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Мы сегодня говорим о рождаемости, и нам очень хотелось бы, чтобы Татарстан был флагманом в этом направлении. Мы видим, сколько мер социальной поддержки здесь реализуется еще до того, как они стали федеральными», – рассказала она журналистам.

Останина отметила, что в нашем регионе был создан первый в России центр семьи и демографии, который в следующем году отметит двадцатилетие. Его работа очень важна, поскольку перед принятием новых законов и мер соцподдержки нужно учитывать прогноз, иметь понимание того, как эти меры скажутся на положении каждой семьи.

Спикер сообщила, что Татарстан, в частности, стал первопроходцем по организации отдыха детей с ограниченными возможностями в загородных лагерях вместе с обычными детьми. Позже был принят федеральный закон об инклюзивном отдыхе детей с инвалидностью в детских лагерях.

«Мы впервые за восемь созывов Думы провели правительственный час по демографии, а у вас уже есть демографический доклад. А на федеральном уровне демографического доклада нет. А как тогда принимать решение о том, какой категории пособие выплачивать? Нам очень хочется этот опыт транслировать на федеральный уровень», – сказала Останина.

В числе передовых регионов по оказанию мер соцподдержки она назвала Татарстан и Ленинградскую область. «Далеко не все определяется бюджетом. Очень многое определяется политической волей первого лица. <…> Можно только позавидовать, что у вас глава республики – человек, который понимает, что сельская женщина нуждается в особенной поддержке», – заметила Останина.

Кроме того, по ее словам, меры поддержки, принятые на федеральном уровне, в Татарстане дополняются региональными.

В числе крупных городов, где реализуется обширный пакет мер поддержки семей с детьми, она назвала Москву и Санкт-Петербург.

«Мы не хотим, чтобы наша молодежь собиралась и жила только в мегаполисах. Мы должны создать условия для того, чтобы наши дети и внуки жили на территориях исторических своих предков», – подчеркнула Останина.

Круглый стол «Современная семья: формируя тренды благополучия» приурочен к 35-летию Академии наук РТ, Году воинской и трудовой доблести в РТ и Году единства народов России. Его организатором выступает Центр семьи и демографии Академии наук РТ. Мероприятие объединило представителей научного сообщества, законодательных и исполнительных органов власти, общественных структур.

В работе круглого стола приняли участие заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова и другие.