Останина: Регистрация браков в роддомах будет выглядеть как шантаж со стороны женщины

Идея регистрации браков в роддомах не соответствует традиционным ценностям. Вначале должна создаваться семья и только затем рождаться дети, заявила «Инфо24» глава Комитета Госдумы Нина Останина комментируя инициативу своей коллеги по нижней палате парламента Татьяны Буцкой.

Собеседница издания напомнила, что в роддомах организована регистрация новорожденных. Однако заключать в них браки не следует — для этого имеются органы ЗАГС, в которых «больших очередей» не наблюдается.

«Дети, как правило, появляются после брака. Я не думаю, что Татьяна Викторовна [Буцкая] поощряет рождение детей вне брака, потому что в русле наших традиционных ценностей все-таки вначале создается семья, а потом рождаются дети», — подчеркнула Останина.

По ее словам, бракосочетание должно запомниться паре на всю жизнь, необходимо также чествовать пары и в другие значимые для них даты.

«Мы несколько раз предлагали поддержать регионы, где органы ЗАГС приглашают супругов, проживших вместе 5, 10, 15, 20 лет, 30 лет, 50 лет — деревянная, золотая, оловянная, серебряная свадьба, платиновая свадьба даже», — заявила собеседница издания.

Еще одним аргументом против инициативы Буцкой Останина считает ощущение «шантажа со стороны женщины», которое может возникнуть при заключении брака в роддоме. Словно мужчина решился оформить отношения только после того, как увидел своего ребенка.

«Поэтому я не думаю, что это хорошо. Я все-таки за то, чтобы молодая девушка, выходя замуж, старалась быть целомудренной, то есть самой первой и единственной для своего будущего мужа, с которым вступает в брак», — поделилась мнением Нина Останина.