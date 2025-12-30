Останина предложила повысить планку дохода для получения единого пособия на детей

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила в Правительство законопроект, смягчающий условия получения единого пособия на детей. Автор инициативы предлагает выплачивать средства даже тем семьям, чей доход превышает прожиточный минимум, но не более чем на 20%, сообщает РИА Новости.

Сейчас право на единое пособие имеют только те семьи, чей среднедушевой доход не выше регионального прожиточного минимума. По мнению Останиной, этот жесткий фильтр отсекает десятки тысяч нуждающихся. Согласно расчетам депутата, при текущих правилах в 2026-2027 годах господдержку получат родители лишь 10 млн детей – это только 30% от детского населения страны.

Законопроект вводит два ключевых послабления:

Порог дохода. Пособие предлагается назначать и при «незначительном превышении» дохода над прожиточным минимумом – в пределах 20%;

Учет имущества. Из оценки нуждаемости предлагается исключить недвижимость и транспорт, полученные членами семьи в наследство. Это позволит не лишать людей выплат из-за вступления в наследственные права.

Актуальность проблемы подтвердило недавнее обращение многодетной семьи Баязитовых из села Абалак Тобольского округа к Президенту России Владимиру Путину. Мать шестерых детей (в семье ожидается седьмой ребенок) рассказала, что работает помощником воспитателя, а муж – водителем. Супруги также держат подсобное хозяйство. Из-за того, что их доход превышает норматив всего на 100-300 рублей, за 11 лет им удалось получить пособие лишь однажды.

Выплата единого пособия на детей соответствует целям национального проекта «Семья».