news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 6 ноября 2026 04:08

Останина допустила исключение пиццы из школьного меню по решению родителей

Читайте нас в

Пиццу могут убрать из меню школьных столовых по решению родительских комитетов. Об этом NEWS.ru заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

По ее словам, качество питания в образовательных учреждениях неоднократно обсуждали в Госдуме. Сейчас за тем, чем кормят детей, следят и родители. Представители родительских комитетов отмечают, что меню школьных столовых заметно улучшилось, а жалоб на него не поступало.

Останина выступила против запрета пиццы в школах. Она отметила, что в таком случае пришлось бы исключить из меню и пирожки, поскольку их тоже готовят из муки. По мнению депутата, если пицца нравится детям и ее делают из российских продуктов, причин убирать ее из школьного меню нет.

#питание в школах #школьники
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Конституции Татарстана – 34 года: как документ предопределил развитие республики

Конституции Татарстана – 34 года: как документ предопределил развитие республики

5 ноября 2026
В Татарстане ожидаются снегопады, метель и сильный ветер

В Татарстане ожидаются снегопады, метель и сильный ветер

5 ноября 2026
Новости партнеров