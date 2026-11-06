Останина допустила исключение пиццы из школьного меню по решению родителей
Пиццу могут убрать из меню школьных столовых по решению родительских комитетов. Об этом NEWS.ru заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
По ее словам, качество питания в образовательных учреждениях неоднократно обсуждали в Госдуме. Сейчас за тем, чем кормят детей, следят и родители. Представители родительских комитетов отмечают, что меню школьных столовых заметно улучшилось, а жалоб на него не поступало.
Останина выступила против запрета пиццы в школах. Она отметила, что в таком случае пришлось бы исключить из меню и пирожки, поскольку их тоже готовят из муки. По мнению депутата, если пицца нравится детям и ее делают из российских продуктов, причин убирать ее из школьного меню нет.