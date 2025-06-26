Останется ли Даку и что с Тахери, который остался в Иране: закулисье сборов «Рубина»

«Рубин» завершил первую неделю летних сборов в преддверии нового сезона РПЛ. На открытой тренировке клуба мы узнали, в каком состоянии находится команда Рашида Рахимова, вернулся ли Даку в расположение клуба. Об этом и другом - читайте в материале «ТИ-Спорта».





Фото: rubin-kazan.ru

«Даку нужно ни о чем не думать и отдохнуть»

В расположение «Рубина» к концу июня прибыли практически все игроки основного состава. Исключение составили буквально несколько человек. Вингер Никола Чумич вместе с супругой в последние дни переживал рождение дочки. А вот нападающий Мирлинд Даку наслаждался заключительными мгновениями отпуска.

Из-за вызова в июне в национальную сборную Албании форвард практически не имел возможности отдохнуть. Кроме того, на эмоциональном состоянии Даку отразился сорвавшийся трансфер в «Зенит». Напомним, в середине месяца албанец был очень близок к тому, чтобы присоединиться к «сине-бело-голубым». Однако сделка не состоялась, так как нападающий не смог договориться с клубом по условиям контракта.

«Я разговаривал с Мирлиндом, сказал, что ему ни о чем не нужно думать и отдохнуть, потому что после сборной он не отдыхал. Вы знаете о всех событиях, которые происходили с ним (сорвавшийся переход в «Зенит»), ему нужно не забивать себе голову этим. Теперь ему надо вернуться отдохнувшим, а дальше уже посмотрим», – сказал Рашид Рахимов в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта».

Категоричного ответа на вопрос, начнет ли Даку следующий сезон в составе «Рубина», наставник казанского клуба давать не стал. Не исключено, что до середины июля по албанскому форварду снова поступит предложение о трансфере. Тем не менее, учитывая фундаментальное значение Даку для команды, Рашид Рахимов, безусловно, хотел бы сохранить футболиста в команде.

А что по новичкам «Рубина»?

Встретившись вчера с журналистами на базе «Рубина», Рашид Рахимов начал диалог со СМИ шуткой: «А чего вас тут много? Трансферов у «Рубина» нет. А вас вон сколько пришло».

Ирония главного тренера казанского клуба была понята, да и сам он прекрасно понимал, вопросы какого плана будут поступать к нему в первую очередь. По окончании прошлого сезона Рашид Рахимов говорил много в интервью о том, как необходимо «Рубину» усиление в преддверии нового чемпионата. Казанцы показали себя амбициозной командой в сезоне 2024/25 и доказали, что способны претендовать на что-то большее, чем седьмое место. Как отмечал Рахимов, достичь высоких целей в чемпионате можно исключительно повышением конкуренции внутри состава клуба.

К середине июня ситуация в «Рубине» такова, что команда до сих пор не анонсировала ни одного трансфера на вход. Из потенциальных новичков в казанский клуб сватали двух игроков: нападающего Батона Заберджу и защитника Дениля Мальдональдо. И если о первом Рахимов отозвался как о трансферном слухе, то приезд футболиста сборной Гондураса ожидается уже в ближайшие недели.

«Когда ждать новичков? Усиление нужно. Пока мы стоим на одном месте – зимой мы не сделали ни одного приобретения. Конкуренция, которая должна быть внутри – должна повышаться по качеству. Мы опаздываем и пока нет новичков. К тренировкам привлекаем по пять-шесть молодых игроков.

Батон Заберджа? Это слухи, если это не идёт из клуба. Мне не очень нравится, что постоянно задействуют «Рубин» в таком формате, а мы об этом интересе даже не знаем (смеётся). Мальдонадо? Должен приехать и посмотреть как строится наша база», – отметил Рахимов.

«Тахери очень сложно выехать из Ирана»

Упомянул в разговоре с журналистами Рашид Рахимов также и об иранском футболе Касре Тахери. Напомним, в момент начала военных событий между Ираном и Израилем форвард был на родине. По аналогии с многими остальными иранскими футболистами, Тахери не смог покинуть страну. Нападающего ждут в Казани, «Рубин» постоянно выходит на связь с футболистом. Однако точных сведений, когда игрок окажется в расположении клуба, нет.

«Когда приедет Тахери? Ему очень сложно выехать. Мы надеемся, что он вернётся в свой город, оттуда поедет до границы с Арменией, а это тысяча километров. Должен приехать. Мы надеемся на это», – отметил Рашид Рахимов.

На летних сборах «Рубин» проведет четыре контрольных товарищеских матча: против «Сочи», «Енисея», «Урала» и «КАМАЗа». Как сообщил вчера главный тренер казанского клуба, изначально планировались еще игры со «Спартаком» и «Локомотивом». Но из-за строительных работ на базе «Рубина» они сорвались.