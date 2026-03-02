«Остался и без денег, и без земли»: главу «ВестСтроя» судят за мошенничество с участками

В Казани суд огласил обвинение по делу о мошенничестве с землей на 30 миллионов рублей. На скамье подсудимых директор компании, которая занималась продажей земли, Шоира Хажиева. Следствие уверено, что она похищала деньги покупателей и тратила их в свое удовольствие. Подробности в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Деньги забирала, землю не переоформляла»

В Советском суде Казани закончили оглашать обвинение директору компании «ВестСтрой» Шоире Хажиевой, ее обвиняют в мошенничестве в крупном и особо крупном размере.

Сегодня в суд пришли двое пострадавших – Архат Зималетдинов и Ринат Минневалеев, первый мужчина потерял 7,5 миллиона рублей, второй – 1,2 миллиона рублей.

По версии следствия, с 2022 по 2023 год Шоира Хажиева, будучи директором «ВестСтроя», продавала земельные участки под сельскохозяйственные нужды и индивидуальное жилое строительство в Верхнеуслонском и Высокогорском районах РТ. В какой-то момент она начала брать деньги, не переоформляя участки на покупателей. После сделок деньгами покупателей распоряжалась, как считала нужным.

В двадцатитомном деле более десяти пострадавших, общий ущерб перевалил за 30 миллионов рублей, каждый из покупателей отдал Хажиевой от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.

«Хажиева, как единственный учредитель "ВестСтроя", используя свое служебное положение, под предлогом заключения договора купли-продажи земельных участков похитила у предпринимательницы Фазыловой 3,5 миллиона рублей, что является особо крупным размером. Свои обязательства по передаче участков Хажиева не выполнила, деньги не вернула, похитила и распорядилась ими по своему усмотрению», – рассказала помощник прокурора Советского района Казани Александра Олейник.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Раньше мы работали вместе, потом она меня кинула»

Шоиру Хажиеву обвиняют в 21 эпизоде мошенничества по одной и той же схеме – меняются лишь фамилии пострадавших и суммы ущерба. После оглашения обвинения подсудимая заявила, что вину не признает.

«Обвинение мне понятно, я считаю, что это исключительно гражданско-правовые отношения и под уголовную ответственность они не подпадают», – сказала подсудимая.

Ее адвокат добавил, что сначала суду было бы целесообразнее исследовать письменные материалы дела, в частности документы, связанные с заключением договоров между Хажиевой и ее клиентами.

«Нужно также изучить обстоятельства, предшествующие заключению этих договоров, а потом и обстоятельства, связанные с последствиями исполнения обязательств, предусмотренных этими договорами. Для более детального судебного следствия, только после изучения письменных материалов дела, нужно будет допросить пострадавших, свидетелей и подсудимую», – сказал адвокат.

Суд отказал ему в этом и приступил к допросу пришедших пострадавших. Архат Зималетдинов рассказал суду, что ранее работал в фирме Хажиевой, знаком с нею с 2021 года. Он был посредником при продаже участков. Раньше он выкупал участки у Хажиевой, потом по согласованию с ней продавал Фазыловой, но в какой-то момент его исключили из этой схемы.

Один из участков, по его словам, он вместе с тремя другими покупателями выкупил у Хажиевой, по крайней мере деньги за него они отдали. Хажиева обещала предоставить документы на участок, однако позже выяснилось, что участок у фирмы-владелицы выкуплен не был. Как выяснилось, Шоира Хажиева взяла его в кредит и вместо 12 платежей заплатила всего один – с денег Зималетдинова и его товарищей. Позже фирма, у которой она выкупала землю, расторгла с ней договор за неуплату. Таким образом, Зималетдинов и его приятели остались и без участка в 9,3 гектара, и без своих денег.

«В конце 2022 года я начал покупать у Хажиевой земельные участки, потом меня пригласили в штат компании. В 2023 году я оплатил большое количество земельных участков, часть из них Хажиева вывела на Фазылову – пострадавшую по нашему же делу. Оставшиеся участки, как выяснилось, не были выкуплены Хажиевой. Я отдал ей около 7,5 миллиона рублей, а свои участки не получил. Сначала она кормила меня обещаниями, потом я написал заявление в правоохранительные органы», – рассказал он.

Адвокат подсудимой Александр Фомин сообщил «Татар-информу», что у него с подзащитной есть согласованная позиция по делу, но раскрывать ее отказался, сославшись на то, что ранее он «уже обжигался», общаясь с журналистами. От дальнейших комментариев он отказался.