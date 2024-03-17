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«Осталось несколько часов»: Явка на выборы Президента России превысила 70%
В России явка на выборы Президента РФ составила 70,1%, следует из данных российского ЦИК от 17 марта 16:09.
Напомним, 17 марта – последний день выборов Президента России. Избирательные участки, куда можно прийти и проголосовать, будут работать до 20:00. На пост главы государства выдвинуты 4 кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), а также действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец).
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