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Осталось 3 дня до Kazan Digital Week
До международного форума Kazan Digital Week осталось 3 дня. Над МВЦ «Казань Экспо» уже появился Кэдвик (талисман форума), который приглашает жителей и гостей столицы Татарстана присоединиться к форуму, сообщают организаторы мероприятия.
Регистрацию на форум можно пройти на официальном сайте Kazan Digital Week.
Напомним, ежегодный международный форум Kazan Digital Week пройдет в столице Татарстана с 9 по 11 сентября. В этом году он приурочен к 300-летию Российской академии наук. Миссия данного мероприятия – содействие в обмене научнотехнической информацией, консолидации научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения и импортоопережения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных как основу лидерства РФ в международном сотрудничестве.
видео: t.me/kazandigitalweek
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