Осталось 3 дня до Kazan Digital Week

До международного форума Kazan Digital Week осталось 3 дня. Над МВЦ «Казань Экспо» уже появился Кэдвик (талисман форума), который приглашает жителей и гостей столицы Татарстана присоединиться к форуму, сообщают организаторы мероприятия.

Регистрацию на форум можно пройти на официальном сайте Kazan Digital Week.

Напомним, ежегодный международный форум Kazan Digital Week пройдет в столице Татарстана с 9 по 11 сентября. В этом году он приурочен к 300-летию Российской академии наук. Миссия данного мероприятия – содействие в обмене научнотехнической информацией, консолидации научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения и импортоопережения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных как основу лидерства РФ в международном сотрудничестве.

видео: t.me/kazandigitalweek