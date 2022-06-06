«Остается одним из важнейших»: Минниханов поздравил татарстанцев с Днем русского языка

Русский язык играет особую роль как средство межнационального общения в России и на большей части постсоветского пространства. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов по случаю празднования Дня русского языка и 223-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина.

«Своим гениальным творчеством он не только воздвиг себе нерукотворный памятник в сердцах благодарных потомков, но и поднял на недосягаемый пьедестал живое русское слово, вдохнув в родную литературу дух свободомыслия, искренности и подлинной народности. Значение Пушкина для русской поэзии, многонациональной России и всего огромного русского мира невозможно переоценить: по точному выражению Сергея Есенина он „русской стал судьбой“. Бессмертная поэзия и всеми узнаваемый пушкинский образ неразрывными духовными нитями связаны с русской словесностью, многогранной российской культурой, поэтому международный День русского языка по праву отмечается в день рождения великого поэта.

Русский язык был и остается одним из важнейших мировых языков, служащим средством межнационального общения не только в Российской Федерации, но и на большей части постсоветского пространства. В Татарстане, где на протяжении многих веков осуществлялось мирное, уважительное взаимодействие разных народов и религий, развитию русского языка наравне с татарским и другими национальными языками традиционно придается приоритетное значение. Особое значение деятельность по популяризации нашего общего языкового богатства приобретает в Год культурного наследия народов России, проводимого в целях сохранения этнокультурного многообразия и культурной самобытности всех этнических общностей нашей страны.

В настоящее время в связи с известными международными событиями русский язык, как и вся наша многонациональная российская культура, нуждается в защите и активном продвижении на всех уровнях. В этой связи уместно вспомнить поучительные строчки известного советского поэта Ярослава Смелякова: „Владыки и те исчезали / мгновенно и наверняка, / когда невзначай посягали / на русскую суть языка“. Уверен, что история со временем расставит всё на свои места и великая русская культура неизбежно займет подобающее ей место на европейском пространстве и во всем мире.

Искренне желаю всем вам, дорогие друзья, с удовольствием и пользой отметить День русского языка, насладившись великолепным пушкинским словом и общением с добрыми друзьями и единомышленниками!» — отметил в поздравлении Минниханов.

В своем Telegram-канале Президент Татарстана также выложил видеопоздравление с 223-летием классика. В ролике звучат фрагменты различных произведений Пушкина.