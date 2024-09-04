«Осознать свою роль в обществе»: для кукморских школьников провели политчас

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Для школьников манзарасской средней школы Кукморского района состоялся увлекательный и познавательный политический час, посвященный важной теме выборов и политики. В рамках этого мероприятия ученикам выпала уникальная возможность задавать интересующие вопросы представителям территориальной избирательной комиссии Кукморского района.

Школьники с интересом узнавали о том, как функционируют выборы, какие возможности открываются перед избирателем, и как они могут внести вклад в своё будущее через участие в выборах.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

«Эти мероприятия помогают осознавать всем, что нас ждет в будущем и что мы должны предпринимать. Мы должны понимать, что каждый человек имеет право голоса и также он может видеть сам, каким должно быть его будущее, ведь выборы — это буквально то, будет помогать нам в будущем», — поделилась размышлениями ученица Азалия Надеева.

Молодые избиратели могли высказывать свои мысли и мнения на эту тему, также задавали разнообразные вопросы о политике и выборах.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

«Например, если вы студент и по месту прописки прописаны здесь, а в день голосования вы будете в Казани, и вы имеете право проголосовать в Казани, но заранее надо подать такое заявление», — пояснили специалисты.

Педагоги и специалисты, проводившие мероприятие, оценили высокий уровень заинтересованности учащихся в политике, что свидетельствует об их осознанном отношении к общественно-политическим процессам.

«Мы заранее с вечера объявляем, что будет встреча, что вы можете подготовить вопросы. И поэтому они обычно приходят уже готовые, вооруженные, им всегда есть спросить, ну а мы в свою очередь рады. Любой человек, который задает вопросы, означает, что он в активном поиске, неравнодушен», — отметила учитель истории и обществознания Лилия Мутигуллина.

По словам педагогов, такие мероприятия не только расширяют кругозор школьников, но и помогают им осознать свою роль в обществе. А образовательные организации играют ключевую роль в формировании гражданской позиции у молодежи, и такие политические часы становятся важным шагом в этом направлении.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Выборы депутатов Госсовета Татарстана VII созыва состоятся 8 сентября. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

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