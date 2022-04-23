Осознанное потребление: в Казани прошла акция по обмену ненужными вещами

В рамках фестиваля «Мы вместе» в казанском «Штабе» прошел большой весенний своп с участием популярных блогеров Казани. Жители и гости города смогли не только обменяться вещами, но и сдать ненужные атрибуты гардероба на дальнейшую переработку.

«Своп — это новый формат для общения и поддержки неравнодушных людей, которые придерживаются концепции взаимно полезного обмена вещей. Каждый, кто сюда пришел, может как обменять, так и взять вещь, которую оставил участник, а взамен получить частичку добра», — поделилась креативный продюсер и специалист по Influence-маркетингу коммуникационного агентства K9 Валерия Ким.

Обувь, одежда, сумки, украшения, аксессуары и книги — это главные участники весеннего свопа. При отборе одежды для акции организаторы учитывали ее внешнее состояние. Вещи должны быть чистыми без каких-либо повреждений, заплаток и пятен.

Фото: © Галина Гилязидинова/ИА «Татар-информ»

«На свопе я в первый раз, но мне все нравится: и атмосфера, и формат мероприятия. В правилах было написано, чтобы желающие приносили вещи в хорошем состоянии, и я думаю, участники с этим хорошо справились, ведь одежда действительно качественная», — отметила гость свопа Екатерина Пестова.

Дать вторую жизнь уже ненужным вещам сегодня смогли 10 казанских блогеров. Одной из таких стала экс-арт-директор Дирекции парков и скверов Казани Дарья Куракова. По словам Дарьи, в акциях по обмену ненужными вещами она участвует не в первый раз.

«Это отличная возможность для того, что вещи не просто утилизировать, а дать им вторую жизнь. Я очень часто участвую в свопах и барахолках, сама покупаю в секонд-хендах, поэтому мне кажется, что дать вторую жизнь вещам очень важно и экологично», — отметила участница.

Помимо обмена вещами также был организован сбор в поддержку проекта «Приют человека», который оказывает помощь бездомным людям.

«Участники мероприятия могут пожертвовать любую сумму наличными, а мы в дальнейшем перечислим деньги на счет организации», — рассказала Валерия Ким.

По словам организаторов те вещи, которые не найдут своих хозяев, будут переданы секонд-хенду Svalka для дальнейшей переработки.