«Особых эмоций не испытываю». Беленицкий о своем личном рекорде

Фото: unics.ru

Форвард УНИКСа Михаил Беленицкий прокомментировал личный рекорд, который он установил вчера в игре с «Самарой» (120: 64).

По его словам, он не заметил, как установил рекорд, поэтому особых эмоций не испытывает.

«На самом деле особых эмоций не испытываю, потому что даже не заметил, как установил рекорд. Осознал это, только взглянув на табло. Конечно, приятно, но, как говорится, работа еще не окончена. Мы движемся дальше», –сказал форвард.

Также Михаил объяснил, за счет чего он сумел показать такой результативный матч.

«Команда демонстрировала быстрый баскетбол, и партнеры часто находили меня передачами. Благодарен им за то, что делились мячом, а моей задачей было завершать атаки», – сказал Беленицкий.

Игрок подытожил, указав, что поддержка партнеров по команде помогла ему расслабиться, что повлияло на хороший результат.

«По возвращении на паркет после травмы было непросто войти в ритм и нащупать ту игру, которая была до повреждения. Из-за этого несколько матчей прошли для меня неудачно. Однако поддержка ребят помогла мне расслабиться и показать хороший результат», – передает слова Беленицкого пресс-служба УНИКСа.

Напомним, ранее Михаил попал в символическую пятерку прошедшей недели Единой лиги ВТБ. В данный момент УНИКС идет на третьем месте в таблице первенства. В следующем матче команда Велимира Перасовича сыграет с «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится 22 марта в 14:00 по мск.