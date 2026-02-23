Особый противопожарный режим планируют ввести в Татарстане с 25 апреля

В Татарстане с 25 апреля по 11 мая планируется ввести особый противопожарный режим. Соответствующий проект постановления Кабинета Министров республики проходит антикоррупционную экспертизу.

В этот период запрещено разводить костры, сжигать бытовые отходы, сухую траву и мусор. Кроме того, нельзя готовить еду в мангалах, жаровнях и прочих несгораемых емкостях на территории населенных пунктов, садоводческих товариществ или детских лагерей, которые подвержены угрозе лесных пожаров. Это ограничение не распространяется на рестораны, кафе, бары и прочие объекты общественного питания.

Запрещается использовать пиротехнические изделия 1-3 классов в местах, подверженных угрозе лесных и прочих природных пожаров. Также нельзя запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, которые поднимаются за счет открытого огня и нагревания воздуха внутри конструкции.