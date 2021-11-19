Минниханов в Кыргызстане: «КАМАЗы», Чингиз Айтматов и планы до 2023 года

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня провел рабочий день в столице Кыргызстана. В его деловом графике был ряд переговоров и участие в деловом форуме «Татарстан – Кыргызстан». Подробности – в обзоре ИА «Татар-информ».

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня провел рабочий день в столице Кыргызстана

Фото: tatarstan.ru

«Киргизская сторона готова к тесному взаимодействию в разных отраслях экономики»

В Международном аэропорту «Манас» Рустама Минниханова встретили Государственный секретарь Кыргызстана Суйунбек Касмамбетов и посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко. Сразу из аэропорта Президент РТ направился на деловую встречу с заместителем Председателя Правительства Кыргызстана Азизом Аалиевым. В беседе с вице-премьером Минниханов отметил большой потенциал, имеющийся у двух республик в части расширения торгово-экономических и инвестиционных контактов.

«Наш приезд связан с необходимостью дальнейшего усиления работы по развитию сотрудничества, прежде всего в области экономики. Убежден, наш опыт во многих областях будет интересен киргизским коллегам. Со своей стороны, мы будем рады изучить передовую практику Кыргызстана по многим направлениям», – сказал Минниханов, обращаясь к киргизским коллегам.

Сразу из аэропорта Президент РТ направился на деловую встречу с заместителем Председателя Правительства Кыргызстана Азизом Аалиевым Фото: tatarstan.ru

В свою очередь Аалиев отметил, что сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах является перспективным направлением киргизско-татарстанских отношений.

«Киргизская сторона готова к масштабному и тесному взаимодействию в разных отраслях экономики. В частности, содействовать созданию совместных предприятий, расширению прямых связей между предприятиями и организациями двух республик, реализации долгосрочных соглашений по производственной кооперации», – отметил вице-премьер.

«КАМАЗ» наладит сборку газомоторных автобусов в Кыргызстане

После двусторонних переговоров Минниханов и Аалиев приняли участие в деловом форуме «Татарстан – Кыргызстан», на который собрались представители крупнейших предприятий двух республик. Приветствуя участников форума, Президент РТ отметил, что по итогам 2020 года товарооборот между Татарстаном и Кыргызстаном составил 41 млн долларов. Для увеличения этого показателя Рустам Минниханов предложил активнее работать над вопросами наращивания объемов и номенклатуры взаимных поставок товаров и услуг. Он отметил, что у Татарстана есть интерес в расширении поставок в Кыргызстан нефтехимической продукции, сельхозтехники, компрессорного и холодильного оборудования, автомобильных шин, бытовой химии и других товаров.

«Киргизские компании могли бы увеличить поставки продукции легкой промышленности и сельского хозяйства», – отметил Президент РТ.

Приветствуя участников форума, Президент РТ отметил, что по итогам 2020 года товарооборот между Татарстаном и Кыргызстаном составил 41 млн долларов Фото: tatarstan.ru

В свою очередь Аалиев сообщил, что у Кыргызстана есть интерес в развитии сотрудничества по линии гидроэнергетики, поставок автотехники «КАМАЗ» и другой машиностроительной продукции. Вице-премьер заверил, что власти республики обеспечат комфортные условия для работы татарстанского бизнеса в Кыргызстане.

По итогам форума был подписан ряд соглашений, в частности руководство внешнеторговой компании «КАМАЗ» заключило лицензионное соглашение с компанией «Шыдыр Жол KG». Оно касается производства в Кыргызстане низкопольных автобусов «КАМАЗ» на газомоторном топливе. Сборочное производство планируется наладить в городе Токмок. Выпуск продукции планируется начать уже в 2022 году.

После форума Рустам Минниханов посетил в Бишкеке сборочные линии компании «Автомаш-Радиатор», которая является ведущим в СНГ производителем радиаторов охлаждения для автомобильных двигателей. Президенту РТ рассказали, что компания выпускает 430 наименований медно-латунных и алюминиевых автомобильных и тракторных радиаторов, из которых 98% поставляется на экспорт в ближнее и дальнее зарубежье.

КФУ передал в дар музею Чингиза Айтматова родословную предков писателя

Во время деловой поездки в Бишкек Рустам Минниханов посетил Дом-музей писателя Чингиза Айтматова, который находится в государственной резиденции «Ала-Арча». В Доме-музее Чингиза Айтматова сохранилась обстановка, личные вещи писателя, рукописи. Отдельная часть экспозиции посвящена многочисленным наградам Айтматова. На втором этаже дома расположены его рабочий кабинет, спальня и библиотека.

Во время деловой поездки в Бишкек Рустам Минниханов посетил Дом-музей писателя Чингиза Айтматова, который находится в государственной резиденции «Ала-Арча» Фото: tatarstan.ru

Сопровождавший Президента РТ ректор КФУ Ильшат Гафуров сегодня передал в дар музею архивные документы – родословную семьи Утямышевых, предков Чингиза Айтматова (по линии мамы) из Кукморского района. Запись сделана в 1830 году.

Ильшат Гафуров также показал Рустаму Минниханову Центр развития образования КФУ в Киргизской Республике, который делегация из Татарстана также посетила сегодня.

Центр развития образования создан в 2021 году совместно с «Салымбеков Университетом». Одним из ключевых направлений высшего учебного заведения «Салымбеков Университет» является медицинское образование. Учреждение готовит по международным стандартам востребованные в Киргизии и за рубежом высококвалифицированные медицинские кадры. Помимо прочего, вуз реализует такие направления, как бизнес-управление, IT, инженерия, сельское хозяйство.

Во время посещения Кыргызстана Рустам Минниханов не смог не встретиться с представителями татарских общественных организаций. На встречу прибыли соотечественники, проживающие в Бишкеке, Джалал-Абаде, Токмоке, Кара-Балте, Караколе, Оше, Чолпон-Ате. Рустаму Минниханову рассказали, что в Киргизии проживают около 55 тыс. татар. Татары Кыргызстана представлены во всех сферах деятельности республики, занимают должности от рабочих до руководителей республиканского уровня, от преподавателя школы до профессора высшего учебного заведения.

Рустам Минниханов встретился с представителями татарских общественных организаций Кыргызстана Фото: tatarstan.ru

Минниханов пригласил Жапарова на торжества по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией

В завершение деловой поездки Рустам Минниханов встретился с Президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым. Рустам Минниханов рассказал, что ряд татарстанских предприятий поставляют в Кыргызстан свою продукцию, в первую очередь компания «КАМАЗ». А группа компаний «Ядран» заинтересована в сотрудничестве с Кыргызстаном в сферах инфраструктурного строительства, добычи полезных ископаемых, экологии и телекоммуникаций.

В завершение деловой поездки Рустам Минниханов встретился с Президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым Фото: tatarstan.ru

Президент РТ напомнил, что в 2022 году в Татарстане будут широко отмечать 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. «Будем рады видеть гостей из Кыргызстана на праздничных мероприятиях и лично Вас», – обратился он к Садыру Жапарову.

Также Рустам Минниханов напомнил, что по поручению Президента страны возглавляет Группу стратегического видения «Россия – Исламский мир», в которую также входит представитель Кыргызстана. «В России 20 миллионов мусульман, наш Президент Владимир Владимирович Путин уделяет этому очень серьезное внимание», – подчеркнул он.

В свою очередь Президент Кыргызстана отметил, что с теплотой вспоминает их встречу в Москве в феврале этого года. «Кыргызстан с Россией связывают особые отношения, основанные на союзничестве и стратегическом партнерстве. Мы нацелены на их всемерное укрепление и развитие, в том числе в рамках межрегионального взаимодействия. Хочу подчеркнуть, что в контексте этих отношений Татарстан занимает одно из ключевых мест», – обратил внимание Жапаров.

Стороны сошлись во мнении, что существующий сегодня объем товарооборота не соответствует тому потенциалу, который есть между сторонами. В частности, Президент Киргизской Республики заявил о заинтересованности в сотрудничестве с татарстанскими компаниями в части реконструкции нефтеперерабатывающих и машиностроительных заводов. Жапаров также выразил готовность сотрудничать по вопросам производства медицинского оборудования и инструментов.

На встрече состоялось подписание плана мероприятий на 2021-2023 годы по реализации соглашения между Правительствами Татарстана и Кыргызстана Фото: tatarstan.ru

В завершение встречи состоялось подписание плана мероприятий на 2021-2023 годы по реализации соглашения между Правительствами Татарстана и Кыргызстана о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-гуманитарном сотрудничестве.