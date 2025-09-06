Особые отметки в водительских правах: какие ограничения действуют в Татарстане
Для управления конкретным транспортным средством татарстанцы должны иметь водительское удостоверение соответствующей категории. Но и в рамках отдельной категории существуют особые ограничения, которые водителям в Татарстане необходимо учитывать. Что означают особые отметки в правах – в материале «Татар-информа».
Особые отметки в водительском удостоверении указывают на общие ограничения, которые распространяются на все категории и подкатегории транспортных средств. Расположены они в разделе №14. Там же может быть информация о стаже водителя или дополнительные данные о нём. Например, могут указываться медицинские противопоказания или ограничения, связанные с конструкцией ТС.
Кроме того, существуют отметки по категориям, которые фиксируют условия управления конкретными видами или подкатегориями ТС. Эти отметки вносятся в раздел №12 — напротив соответствующей категории или подкатегории.
Какие особые отметки существуют
AT — допускается управление автомобилем только с автоматической коробкой передач.
MS — разрешено управлять транспортом подкатегории B1 исключительно с мотоциклетной посадкой или рулём мотоциклетного типа.
AS — управление мототехникой возможно без мотоциклетного руля, при этом водитель находится в автокресле. Отметка касается трициклов и квадроциклов с массой до 0,4 т и ставится, если нет права на категорию А.
ML — запрещено вождение квадроциклов, мопедов и скутеров.
HA/CF — наличие медицинских показаний: управление возможно только с использованием средств компенсации слуха.
MC — управлять можно только машиной с механической коробкой передач.
APS — допускается вождение исключительно машин, которые оснащены парктроником (акустической парковочной системой).
GCL — запрещено управление без очков или контактных линз.
Если отметки AT, MS, AS или ML находятся в разделе 14, они действуют на все транспортные средства, которыми управляет водитель. Если же они внесены в раздел 12, то ограничение распространяется только на конкретную категорию или подкатегорию транспорта.