СВО 18 ноября 2025 10:46

«Особое видение и опыт»: «Батырлар» Меркулов продолжает стажировку в Альметьевске

«Особое видение и опыт»: «Батырлар» Меркулов продолжает стажировку в Альметьевске
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

В Альметьевском муниципальном районе активно развивается программа по поддержке и интеграции участников специальной военной операции в общественную и профессиональную жизнь региона. В ее рамках ветеран СВО Глеб Меркулов проходит стажировку под личным наставничеством главы района Гюзель Хабутдиновой.

На прошедшей личной встрече они обсудили предстоящий план стажировки и определили направления совместной работы, которые позволят максимально эффективно раскрыть богатый опыт Глеба Меркулова.

Гюзель Хабутдинова отметила значимость участия ветеранов в общественной жизни района.

«Герои, вернувшиеся с СВО, обладают бесценным опытом и особым видением. Наша задача – создать все условия для их успешной адаптации и реализации потенциала в мирной жизни, а также включить их в кадровый резерв. Программа “Батырлар. Герои Татарстана”, инициированная Раисом Республики Татарстан Рустамом Нургалиевичем Миннихановым, дает нам такую возможность. Я горжусь тем, что могу лично делиться своим опытом с Глебом, помогая ему применять его силу, мудрость и лидерские качества на благо нашего района. Это наш общий вклад в будущее», – сказала она.

Глеб Меркулов – человек с серьезным служебным и боевым прошлым. Четырнадцать лет он служил в Вооруженных Силах Российской Федерации, участвовал в боевых действиях, в том числе в спецоперации на Украине. Он награжден памятным знаком «Ветеран морской пехоты», медалями «За возвращение Крыма», «За участие в военном параде в День Победы», «За участие в военной операции в Сирии», «За участие в параде в честь 75-летия Победы», медалью «За отвагу», а также знаком «За боевую службу» от Всероссийской организации морских пехотинцев «Тайфун».

Как уточняют в администрации района, стажировка включает участие в общих планерках, знакомство с системой управления районом, работу с учреждениями культуры. Программа насыщена: сегодня – посещение республиканских соревнований по тяжелой атлетике памяти Александра Курынова и участие в церемонии закрытия, завтра – знакомство со Школой креативных индустрий, направленной на развитие национальной культуры. В ближайших планах – посещение ДК «Нефтьче» и Альметьевской картинной галереи, крупнейшего музея Юго-Востока Татарстана.

Программа «Батырлар. Герои Татарстана», реализуемая по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, направлена на формирование кадрового резерва из числа ветеранов СВО и их всестороннюю поддержку. Каждый участник получает наставника из числа руководителей государственной или муниципальной службы, готового сопровождать его путь и помогать в профессиональной адаптации.

#Батырлар. Герои Татарстана
