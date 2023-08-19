«Особое спасибо «Татар-информу»: Рахимов ответил на слухи, а «Рубин» впервые победил

«Рубин» одержал свою первую победу в сезоне 2023/24

Фото: rubin-kazan.ru

«Татар-информ?» Ну, продолжайте»

Новость о вероятной отставке Рашида Рахимова с поста главного тренера «Рубина» – одно из главных событий минувшей футбольной недели. Потому неудивительно, что именно вокруг этого события и строилась вся послематчевая история по итогам игры с «Крыльями Советов» (2:1).

Победив впервые в сезоне, специалист буквально расцвел и в конференц-зале был более красноречив, чем раньше. Тут и восточные поговорки с отсылками на инсайд Тимура Гурцкая и явное «заигрывание» с «Татар-информом» из-за публикации материала про возможный приезд в Казань Станислава Черчесова.

В общем, главный тренер «Рубина» всем своим видом показывал, что на встречу с журналистами он пришел подготовленным, проштудировав заранее огромный пласт новостей с упоминанием своей фамилии.

«Татар-информ»? Ну, продолжайте», – нервно отреагировал Рахимов на первый же запрос из зала.

Однако, справедливости ради, на сам вопрос корреспондента «ТИ-Спорт» о чрезмерной затяжке времени и валянии футболистов «Рубина» на поле во втором тайме специалист так и не ответил. Заявив лишь, что его подопечным очень понравился ровный газон, на котором им хотелось полежать.

«Поле хорошее, очень ровное. Можно полежать на нем», – шутил Рахимов.

Завершил же пресс-конференцию наставник казанцев трехминутным спичем о тесном футбольном мире и том, что рано или поздно придет и его время покинуть «Рубин».

«Слышал ли слухи об отставке? Я их не то что краем ухом, а целыми ушами слышал. У нас футбольный мир тесный, я всё это прекрасно понимаю. Не думаю, что стоит на этих слухах заострять внимание, я через это уже проходил и будем честны, когда-то к этому всё равно придёт», – подытожил Рахимов, напоследок вновь поблагодарив «Татар-информ».

Как «Рубин» добыл первую победу в сезоне?

Правда, вряд ли все это представление могло бы состояться, не одержи «Рубин» накануне победу. Перед матчем сложно было найти тех, кто бы поставил на выигрыш казанцев. В гости на «Ак Барс Арену» ехала одна из самых молодых, играющих и энергичных команд чемпионата. А на фоне тяжеловесного и возрастного «Рубина» все это смотрелось даже любопытно.

Однако, вся легкость «крылышек» была разбита плотным оборонительным блоком казанских футболистов. Рашид Рахимов неплохо разобрал Игоря Осинькина и сумел нейтрализовать главное оружие команды из Самары — быстрые атаки. Это было заметно и с трибун, об этом после игры сказал и сам тренер «Рубина».

Оба гола «Рубин» забил после номинальных стандартов: забили защитники Мартынович и Грицаенко Фото: rubin-kazan.ru

«Самое сильное их качество – выбегание из обороны в атаку. Они делают это очень хорошо, если посмотрите все матчи. Тяжело даются позиционные атаки. Если у них не проходит позиционная атака, если у них нет пространства, значит, они пользуются длинными», – говорил Рахимов.

Так получилось и на самом деле. Единственный мяч в игре «Крылья Советов» забили в результате быстрой атаки – длинной передачи за спину защитникам и формального выхода один на один в исполнении Бенжамина Гарре против Юрия Дюпина. Сложно сказать, кто виноват в пропущенном мяче. Лучше в данной ситуации могли сыграть, как Дюпин, так и защитники, позволившие забросить мяч себе за спину.

Сам же «Рубин» сделал ставку на позиционные атаки и два своих гола забил после номинальных стандартов. Сначала Алексей Грицаенко головой переправил мяч в ворота Ивана Ломаева после подачи Дмитрия Кабутова. А затем Александр Мартынович подоспел на добивание после отвратительного пенальти в исполнении Мирлинда Даку.

К слову о пенальти. После игры главный тренер «Крыльев Советов» назвал игру рукой Гленна Бейла в своей штрафной площади спорной. Да и в целом, наставник самарцев не очень лестно отозвался о судействе в матче.

Уже в начале второго тайма казанцы начали тянуть время, прибегая к большим футбольным хитростям Фото: rubin-kazan.ru

Победа была нужна казанцам, как воздух

И надо сказать, что основания для этого у Игоря Осинькина были. Во-первых, для главного арбитра встречи Сергея Цыганка эта игра стала первой в карьере в рамках Российской Премьер-лиги (РПЛ). Во-вторых, неопытный арбитр в ряде ситуаций по ходу игры принимал крайне спорные решения, то давая играть за грубые фолы, то свистя легкие толчки.

Словом, Цыганок не смог удержать нить игры, и в этом, вероятно, основная претензия Осинькина. Уже в начале второго тайма футболисты «Рубина» начали тянуть время, прибегая к большим футбольным хитростям. Один лишь Игор Вуячич за второй тайм успел полежать на газоне несколько раз, а каждый прилет мяча в руки Дюпина – это гарантированные минус 30 секунд от основного времени матча.

Понятно, что в современном футболе трудно за такое критиковать. Все пытаются притормозить игру, отдышаться и сделать все во благо победы. Но выглядело такое зрелище даже в глазах болельщиков «Рубина» не очень красиво. И будь арбитр постарше и увереннее, подобные «фокусы» казанцев прекратились бы еще в середине второго тайма путем желтых карточек. Цыганок, к слову, не дал «рубиновым» за затяжку времени ни одного «горчичника».

Однако, понять футболистов «Рубина» тоже можно. Бывают ситуации, когда ничего, кроме как победа, не сможет придать команде дополнительного импульса. В этом плане три очка, как говорится, не пахнут. В психологическом аспекте победа над «Крыльями» – лучшее лекарство для нынешнего «Рубина».

Тот факт, что победа случилась именно сейчас – большое счастье для Рашида Рахимова Фото: rubin-kazan.ru

Шансы против «Динамо» будут

То же самое стоит сказать и о главном тренере команды. Рашид Рахимов после триумфального вывода «Рубина» в Премьер-лигу словно забыл, как выигрывать.

И если Гурцкая и Иван Карпов были правы, то при неудачном исходе с «Крыльями» для наставника казанцев все могло бы закончиться печально. Так что тот факт, что эта победа случилась именно сейчас – большое счастье для 58-летнего специалиста. Однако, сильно обольщаться не стоит. Качество игры казанцев, как и в предыдущих матчах, оставляет желать лучшего.

Впереди у «Рубина» домашняя игра чемпионата с «Динамо» Марцелла Лички, которая по своей сути играет в похожей манере, что и «Крылья Советов». Быстрый переход из обороны в атаку, свободные зоны и безбашенный футбол. В последних четырех играх команда забила 12 мячей, но и пропустила 8. Шансы у «Рубина» обязательно будут.

«Рубин» – «Крылья Советов» (Самара) – 2:1 (2:1). 18 августа 2023. Казань. «Ак Барс Арена». Судья – Цыганок (Владивосток).

Голы: Грицаенко, 12; Мартынович, 41 – Гарре, 15.

Состав «Рубина»: Дюпин (в), Кабутов, Мартынович (к), Вуячич, Грицаенко, Ломовицкий, Иву, Апшацев (Рахмоналиев, 52), Зотов, Кузнецов (Уридия, 70), Даку.

Удаление: Бейл, 89 (2 ж.к.).