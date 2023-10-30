Особое наказание курьерам мошенников: «Вам полезно увидеть, как живут одинокие старики»

В Советском суде Казани вынесли приговор курьерам, которые помогали мошенникам обманывать пожилых людей

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Защита: оба были несовершеннолетними и не понимали, что делают»

В Советском суде Казани сегодня вынесли приговор двум курьерам, которые помогали мошенникам обманывать пожилых людей. Татарстанцев Игоря и Олега, которым на момент совершения преступления было по 17 лет, признали виновными в групповом мошенничестве в значительном размере.

По версии следствия, парней нанял на работу неизвестный через Telegram. Схема была простая: мошенник звонил пенсионерам и убеждал, что их родственник стал виновником ДТП и, чтобы его отпустили, они должны заплатить. Когда доверчивые пенсионеры соглашались, в дело вступали Игорь и Олег. Парни приезжали по указанному адресу, забирали деньги и переводили, как звучит в материалах дела, на счет «неустановленного лица», а процент оставляли себе. В общей сложности ребята и их куратор забрали у пенсионеров больше 200 тысяч рублей.

До того как процесс стартовал, обвиняемые были напряжены – они явно не ожидали увидеть журналистов и с опаской ждали приговора. Их адвокаты, напротив, вступали в дискуссию с представителями СМИ.

«У вас, что, нет дел интереснее? Вы в сговоре с работниками суда, если вы пришли сюда – значит, приговор будет обвинительный. Никаких комментариев не будет, оба были несовершеннолетними и не понимали, что делают. Процесс был закрытым, вас тут вообще быть не должно», – заявила одна из защитниц.

Адвокаты вступали в дискуссию с представителями СМИ Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Через несколько минут вышел судья и озвучил свой вердикт. Олега признали виновным и приговорили к году и трем месяцам условного срока с испытательным сроком в два года. Игоря приговорили к двум годам условного срока с испытательным сроком в три года.

Оба парня должны будут в течение всего срока отмечаться в уголовно-исполнительных инспекциях, не менять место жительства и с 9 вечера до 7 утра находиться дома, по указанному в материалах дела адресу. Кроме того, в течение года они должны будут выплатить все деньги пострадавшим пенсионерам.

«Вам полезно посмотреть, как пенсионеры живут»

Судья назначил еще одно – особое наказание молодым преступникам. Они должны будут раз в полгода на протяжении десяти дней помогать пенсионерам из дома престарелых.

«Я посчитал, что вам будет полезно в целях исправления в доме престарелых осуществлять необходимую помощь, поскольку потерпевшими по делу являются люди пожилого возраста, те, кому по 80 и 90 лет. Вам будет полезно увидеть, как живут люди, которые остались без попечения своих родных», – сказал судья.

Молодые преступники должны будут раз в полгода на протяжении десяти дней помогать пенсионерам из дома престарелых Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Игорь признался корреспонденту «Татар-информа», что уже в 17 лет начал искал возможность зарабатывать. Летом он участвовал в сезонных подработках, а преступление совершил зимой, когда возможности зарабатывать сезонными работами уже не было. В мессенджере он нашел объявление о том, что требуются курьеры. Недолго думая, согласился.

«Если честно, я даже не думал, что это преступление. Я и не думал, что нас будут искать и найдут. Мы забирали деньги, потом отвозили и клали их на специальный счет», – сказал он.

Как стало известно агентству, Олег вместе с адвокатом намерены обжаловать решение судьи. Игорь же подписал бумагу о том, что претензий к приговору не имеет.