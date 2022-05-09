«Единение дает силы противостоять любым угрозам»: Мишустин поздравил Минниханова с 9 Мая

Память о воинах, спасших мир от фашизма дает силы нынешнему поколению россиян противостоять современным угрозам и вызовам. Такие слова написал Премьер-министр России Михаил Мишустин в поздравлении Президенту Татарстана Рустаму Минниханову по случаю Дня Победы.

«9 Мая — священный праздник, который занимает особое место в сердцах миллионов наших граждан. Нет такой семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. В каждой есть свой герой. Память о воинах-победителях, о тех, кто мужественно сражался на фронтах, ковал победу в тылу, кто ценой своей жизни спас Родину от фашизма, объединяет разные поколения. Сегодня это единение даёт нам силы противостоять любым угрозам и вызовам. Делать всё для того, чтобы Россия была великой державой, могущественной и процветающей. Желаю Вам успехов в работе на благо России и её граждан», — написал Мишустин.