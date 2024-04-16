Особняк купца Асадуллаева в Москве передадут в собственность Республике Татарстан

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О решении передать в собственность Республике Татарстан особняк купца Асадуллаева в Москве сообщил полпред РТ Равиль Ахметшин на встрече с делегацией «Татмедиа», прошедшей сегодня в московском представительстве Татарстана.

По его словам, в настоящий момент идет подготовка необходимой документации для скорейшей передачи здания, которое пока находится в собственности администрации Президента России.

Особняк купца Асадуллаева является постоянной резиденцией организации — Татарская национально-культурная автономия Москвы. Ежегодно в здании проходят около 12 собраний землячеств. Татары из Москвы и других регионов России встречаются здесь для общения и обсуждения наиболее актуальных вопросов.

Справка:

Дом Асадуллаева построен по проекту архитектора Владимира Краузе в 1914 году в районе Замоскворечье Центрального административного округа города на территории исторической Татарской слободы. Инвестировал строительство бакинский нефтепромышленник Шамси Асадуллаев, недоживший до окончания строительных работ.

После завершения строительства в здании открыли школу для детей мусульман. Вскоре дом Асадуллаева стал местом притяжения татар со всей России. В 1917 году в нем прошел Всероссийский съезд мусульман. В 2003 году в здании был открыт Татарский культурный центр.