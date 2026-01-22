Какие есть особенности эксплуатации дизельного двигателя машины в мороз – советы эксперта

Во время сильных морозов нужно учитывать, что дизельный двигатель, в отличие от бензинового, сложнее заводится и очень медленно прогревается на холостых оборотах. Поэтому не стоит надеяться, что дизельный автомобиль быстро прогреется, рассказал «Татар-информу» автоэксперт Константин Лигачев.

«Но в целом машина предназначена для того, чтобы на ней ездить, поэтому не возбраняется ездить в плохую погоду. Это ваше право. Но лучше учитывать, что дизель, в отличие от бензина, прогревается на холостых оборотах очень медленно», – сказал он.

Лигачев порекомендовал сперва подождать несколько минут, чтобы автомобиль немного согрелся, а потом начать движение без резких перегазовок, что ускорит прогрев авто.

«Можно, конечно, и сразу поехать. То есть подождать секунд 20-30 и газовать, но это резко сокращает срок эксплуатации автомобиля, поэтому не рекомендуется», – добавил эксперт.

Он также посоветовал во время прогрева автомобиля не включать печку, так как с ней машина будет прогреваться дольше, а в салон все равно будет идти холодный воздух.