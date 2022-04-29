«Особенно тяжело было с детьми»: волонтер из Казани рассказал о работе под Мариуполем

Активист казанского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Наиль Ракипов одним из первых откликнулся на призыв поехать волонтёром в Донбасс. Молодой человек помогал медикам в лечении раненых и оказывал психологическую помощь пострадавшим от военных действий.

«Я работал в селе Никольское, это рядом с Мариуполем. Вначале я был ответственным за волонтерский лагерь, выстроил там систему работы. Далее я занимался ПВР – оказанием помощи вынужденным переселенцам, их регистрацией, фильтрацией. Получил колоссальный опыт оказания первой медицинской помощи, так как пришлось делать техническую перевязку раненым, осмотр больных до передачи людей в руки врачей и фельдшеров. Также я ездил в Мариуполь, помогал с развозом гуманитарной помощи, медпрепаратов, участвовал в эвакуации людей, помогал в работе штаба “Единой России”. Оказывал психологическую помощь взрослым и детям. Особенно тяжело было с детьми – надо было сгладить агрессию, страх у них. К сожалению, приходилось видеть всякое, но я точно знал, ради чего там нахожусь – чтобы помогать. Если снова призовут в волонтёры, то не думая, сразу соглашусь», — рассказал Ракипов.

Ранее «Единая Россия» создала штаб по гуманитарному сотрудничеству для помощи Донбассу. Деятельность штаба охватит широкий спектр вопросов. Это логистические вопросы доставки гуманитарной помощи, координация волонтерской деятельности, оперативное реагирование на другие запросы о помощи. Штаб будет также содействовать правовому сопровождению гуманитарной деятельности и проводить работу по гармонизации законодательств России и ЛДНР.

«В начале спецоперации на Украине мы опирались на сеть волонтерских центров партии в регионах. Чуть позже были открыты гуманитарные центры в Донбассе — один в Донецке и три в Мариуполе. На первых порах этого ресурса было достаточно. Однако сейчас, по мере расширения наших функций стало очевидным, что без дополнительной инфраструктуры не обойтись. К нам поступает огромное количество самых разных обращений и заявок от жителей Донбасса. Мы всё больше вступаем во взаимодействие с различными ведомствами. Расширяется и функционал волонтеров», — прокомментировал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.